TRENGER STEMMER: Dag Ingebrigtsen imponerte eksperter og anmeldere, men fikk det ikke helt til blant TV-seerne. Foto: NRK

Dag Ingebrigtsen etter nedtur i «Stjernekamp»: Litt fornedrende

Den erfarne rockeren fikk terningkast 5 av VGs anmelder, men havnet likevel blant de tre som fikk færrest stemmer i «Stjernekamp»-premieren. Men han depper ikke.

Lørdag gikk startskuddet for høstens «Stjernekamp» på NRK . Men det var ingen som røk ut av det første programmet, artistene tar nemlig med seg stemmene videre til neste lørdag - der én må forlate konkurransen.

Likevel er rocker Dag Ingebrigtsen (59) blant dem som stiller svakest i neste runde. Sammen med Maria Arredondo (33) og Chris Holsten (25) han blant de tre som fikk færrest stemmer.

– Du vet, folk i min generasjon er nok ikke like raske med å stemme som de yngre. Jeg tror jeg må ha en liten opplæring på hvordan man stemmer. Og så er det litt uberegnelig også. Man kan ikke gjøre annet enn sitt beste, og prøve å nyte det og ha det morsomt, sier Ingebrigtsen til VG etter lørdagens sending.

Men selv om stemmeresultatet var en liten nedtur for den profilerte rockeren, ser han langt fra noen grunn til å grave seg ned.

– Det er klart, det er kanskje litt fornedrende med tanke på at temaet i kveld var rock, og at jeg er på min egen hjemmebane. Jeg skal vel ikke si uventet, men... Det har vel litt med låtvalg å gjøre tror jeg, jeg valgte jo en sang fra 1965. Men jeg elsker den sangen og kom meg rett og slett ikke unna.

59-åringen er ihuga Rolling Stones-tilhenger, og sang låta (I Can´t Get No) Satisfaction i premieren. Av VGs anmelder Tor Martin Bøe fikk han terningkast 5 for opptredenen.

– Jeg startet mitt første rockeband i 1969, som het The Happy Stones. Jeg har jo aldri sunget den sangen sånn helt ut, men det var det første gitarriffet jeg lærte meg. Dette er jo en litt annen setting enn man er vant til, men det er gøy uansett. Så håper jeg at jeg kan lære masse av egne feil, sier han før han legger til:

– Jeg er veldig glad for den 5'ern i VG da!

Neste uke er det country som gjelder. Nå satser Ingebrigtsen på å imponere seerne i en sjanger han ikke har for mye erfaring i.

– Vi får se da, kanskje jeg blir countrystjerne? Jeg håper i hvert fall at jeg klarer den sjangeren også, det er noe jeg har sett fram til lenge. Så får jeg brøle til dem oppe i Trondheim og be dem våkne og stemme. Det er uansett ikke verdens undergang, jeg har jo mitt liv og karriere uansett.

– Du depper ikke du?

– Nei, nei, nei, det gjør jeg ikke. Nå gjør jeg det som rockere gjør, jeg står sammen med en kjempefin rype og tar meg en øl. That’s rockn’ roll, sier en blid Dag Ingebrigtsen til VG.