NRK-kjendisene samles til fortsatt kamp

Publisert: 22.05.18 11:39 Oppdatert: 22.05.18 12:20

I dag har 1700 NRK-journalister vært i streik i en uke. Streikeviljen er fortsatt på topp og journalistene er nå samlet til møte i kulturkirken Jakob i Oslo. Etterpå blir det stormønstring utenfor NRK-huset på Marienlyst.

NRKJ-leder Richard Aune vil ikke si om det er kontakt mellom partene.

– Har det vært noen bevegelse?

– Det jeg kan si er at vi fra vår side gjør alt vi kan for å løse denne konflikten så fort vi kan, sier Aune til VG.

Han forteller at det er obligatorisk fremmøte - og for de som er ved distriktskontorene, blir møtet overført via Facebook. Før de gikk inn i kulturkirken fikk NRK journalistene utdelt to sanger. Blant annet en som het «Litt mer av kaka» av Nikolai Ramm.

– Det er faktisk bønn, vi må ha rettferdig lønn! sang flere taktfast.

Journalistene ved de forskjellige kontorene samles både på biblioteker og folkets hus rundt om i landet for å få med seg møtet hvor det blir både appeller og underholdning.

– Vi er representert på 50 forskjellige steder rundt om i Norge. På store steder som i Trondheim blir det samling i studentersamfundet - og i Bergen møtes våre journalister i Store Losjen.

Forbannet

NRK-profil Jarle Roheim Håkonsen forteller at de har opplevd et stort rush av folk som spør hva mer de skal gjøre for å få vist hvor forbannet de er.

– Engasjementet bare øker ettersom folk blir forbannet på hvordan NRK opptrer. Når de sier vi er lønnsledene og ikke skal bli lønnsledende og så sitter de med millionlønninger, da blir vi provosert, sier han til VG.

Aune forteller at de på streikemøtet blant annet skal vise eksempler på den støtten de møter ute blant folk.

– Det varmer, sier han.

– Klarer folk seg på streikebidragene?

– Vi fikk lønn bare noen få dager før vi gikk inn i streiken, så lønnsskontoen var full da vi startet, smiler han.

Spurt hvordan han ville kommentere streiken, sa NRK kommentator Lars Nehru Sand:

– Akkurat nå virker det veldig fastlåst.

– Er det noen slitasje å spore blant de streikende?

– Overhodet ikke. Det er nesten denne uken vi begynner, den første normale arbeidsuken etter pinsen og 17. mai.

Det har vært dårlig med ferie for Aune i pinsen. Ikke minst har det vært sterke reaksjoner på det mange av hans medlemmer mener har vært streikebryteri fra NRKs side, selv om han bevisst unngår å bruke akkurat den merkelappen på det som har skjedd.

– Jeg bruker bevisst ikke uttrykket «streikebryteri» . Før streiken skrev vi ut alle vaktplanene i NRK, slik at vi hadde oversikt over hvordan dette bildet ville se ut uten oss på jobb. Det har vært mye i gråsonen her. Det gjelder ikke minst 17. mai sendingene. Mye av det som har skjedd frykter vi vil skape gnisninger som gjør det vanskeligere når streiken er over, sier Aune.

Han presiserer at slik NRKJ ser det, er bare kringkastingssjefen – og direktørene som for eksempel kan lese nyheter på radio under streiken.

– Vi har sett eksempler på at det har vært brukt organisert arbeidskraft. Vi ser også at enkelte er blitt beordret til å gjøre våre jobber. Det skjønner vi er en vanskelig situasjon for dem – og fra vår side er det ingen «hard feelings» forhold til det. Så er det også eksempler på medarbeidere som er organisert i andre fagforbund – og de må selvfølgelig gjøre jobben sin, sier Aune.

Samtidig har også flere NRK-profiler vært på lufta med programmer som er innspilt tidligere, mens de sels har stått streikevakter utenfor NRK. Det gjelder folk som Finn Bjelke fra Herreavdelingen og Ronny Brede Aase fra P3 morgen.

Bjelke og makker Yan Friis hadde spilt inn «Herreavdelingens platesjappe» 10. mai, før NRK-streiken var et faktum tirsdag formiddag. Det var et program tydelig rettet inn mot 17. mai, og skulle opprinnelig sendes på nasjonaldagen.

– Jeg synes det er umoralsk og umusikalsk av ledelsen å sende programmet, sa Bjelke til VG.

Mens NRK sparer fire millioner i rene lønnskostnader streiken varer, koster streiken Norsk Journalistlag, hvor NRKJ-journalistene er organisert 1,4 millioner kroner hver dag i streikebidrag. Men med en streikekasse på nesten 80 millioner kroner, har NJ råd til å betale streikebidrag i ukevis.

En streikende journalist får 770 kroner pr dag i streikebidrag. Dette er skattefritt. I tillegg mottar forsørgere 100 kroner ekstra i forsørgerbidrag. «Ukelønnen» blir da 5390 kroner og eventuelt 700 kroner ekstra i forsørgertillegg. Journalisten skriver at det er budsjettert med forsørgertillegg til 3 av 4 av de streikende.

NRKs journalister som er organisert i Norsk Journalistlag streiket i 1990, 1993 og 2006. I 1990 startet streiken 02.00 natt til tirsdag 19. juni, og den varte i 25 dager. I 1993 startet streiken 20. mai kl. 04.45. Denne streiken varte i tre dager. I 2006 var 1515 NRK-journalister i streik i åtte dager fra 1. juni.

Da streiken var et faktum forrige tirsdag, sa NRKJ-lederen dette om hvorfor det ble streik:

– For det første ville vi ha en forsikring om kompetanseutvikling for ansatte. Det var de ikke villige til å gi oss. For det andre er det store lønnsforskjeller mellom vikarer, tilkallingsvikarer og andre ansatte, noe vi ønsker å gjøre noe med. Men vi fikk ingen enighet rundt dette heller. Det tredje punktet er økonomibiten. I dag er avstanden i lønn 110.000 fra våre medlemmer, sammenlignet med medlemmer i andre mediehus. Vi har ikke noe mål om å bli lønnsledende, men ber om å ta inn dette forspranget. Heller ikke her ble vi enige, sa Richard Aune.