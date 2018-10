TIL TOPPS: Andrea og Morten vant tidenes første norske «Love Island». Foto: TV3

Andrea Sveinsdottir og Morten Dalhaug vant «Love Island»: – Sjokkerende

Jubelen sto i taket for vinnerparet etter at de sikret seg både kjærligheten og 500.000 kroner. Og seieren, den kom brått på for begge.

Torsdag gikk finalen i høstens store TV3 -satsing, «Love Island», av stabelen, og i finalen gikk det ikke lange tiden før samtlige par hadde bekreftet at de er blitt kjærester.

– Andrea, har du lyst til å bli kjæresten min, sa Morten Dalhaug (25) til sin Andrea Sveinsdottir (23).

Han fikk et tårevått og kontant «ja», og snart fulgte de andre etter.

Tre par skulle bli til to, og det var seerne som satt med makten. Første duo ut av konkurransen var Bruna Camargo (23) og Nicklas Nikolaisen. Dermed sto det til slutt mellom Andrea og Morten og Ellinor Selsø Håkonsen (24) og Christian Borge Olsen (26).

Litt senere ble det klart at det er Andrea og Morten som stikker av med 500.000 kroner og med tittelen «Tidenes første Love Island»-vinnere.

– Vi er overrasket og veldig glade! Da vi sto der på slutten forberedte vi oss bare på å bli skuffet. Vi så tidlig i innspillingen for oss at Christian og Ellinor skulle stå i finalen, så det var rett og slett sjokkerende da Tone (Damli, programleder, journ. anm.) leste opp navnene våre. Men det er helt fantastisk, sier vinnerparet til VG.

Helt på slutten fikk paret utdelt to konvolutter, én tom og én med beskjeden «500.000» i. Andrea trakk først, og trakk «500.000», for deretter å få spørsmålet om hun ville ta pengene selv eller dele med partneren. Hun valgte å dele.

– Var du stresset for at hun skulle stikke av med pengene, Morten?

– Nei, vi hadde snakket om det på forhånd om at vi skulle dele. Jeg tenkte egentlig mest på at jeg skulle få lappen med 500.000 på, sånn at jeg fikk sjansen til å si at vi deler, forteller han.

Andrea og Morten har planene klare for hva de skal bruke pengene på.

– Vi reiser til Vietnam på «dobbeltdate» i desember eller januar. Og så skal vi gi 50.000 til et veldedig formål, mest sannsynlig til et veldedig formål som har med barn og adopsjon å gjøre. Og selv skal jeg vel betale ned litt på studielånet, forteller Andrea.

Nå er de to klare for å feire seieren ut i de små nattestimer på Gran Canaria.

– Ja, vi håper jo at det blir en fest. Ellinor har bursdag i dag også, så nå må vi jo feire, sier det nyforelskede paret til VG.