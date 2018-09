STREIKESTØTTE: Anders Baasmo Christiansen på streikestanden til Norsk Filmforbund ved Oslo Sentralstasjon mandag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen/VG

Anders Baasmo Christiansen støtter streiken: – Går ut over min jobb også

2018-09-10

Anders Baasmo Christiansen (42) mener at lønnen i TV-drama-bransjen er så dårlig at det går ut over arbeidsforholdene for skuespillerne også.

Publisert: 10.09.18 18:37

Norsk Filmforbund har tatt 50 av sine medlemmer ut i streik. Produksjonene som foreløpig er berørt, er «Heimebane» , «Twin», «Exit» og «Seizure». Sistnevnte er en kommende grøsser-dramaserie for strømmetjenesten Viaplay, hvor Anders Baasmo Christiansen spiller politietterforsker.

Selv er ikke Baasmo Christiansen organisert i Norsk Filmforbund. Han er imidlertid en ivrig støttespiller for NFF, som representerer regissører, manusforfattere, fotografer, klippere og øvrig stab som jobber på norske film- og TV-produksjoner – totalt om lag 1200 personer.

– Jeg stiller opp og støtter kollegene mine selvfølgelig, sier Baasmo Christiansen når VG møter ham og Filmforbundet på en streikemarkering i Oslo mandag.

Selv er han ferdig med innspillingen. Nå er det etterarbeidet som pågår. Med streiken stopper klippeprosessen helt opp. Kommer ikke Norsk Filmforbund til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Virke, blir streiken trappet opp denne uken.

«Wisting» neste

– Da rammes også «Wisting» . Det er en stor produksjon til 110 millioner kroner – den største så langt i Norge, opplyser forbundsleder i Norsk Filmforbund, Sverre Pedersen, til VG.

NFF har gått til streik fordi de krever et minstelønnssystem, et krav de har kjempet for i fem år. Målet er at dramaserier og spillefilmer skal lønnes likt.

Baasmo Christiansen er en erfaren skuespiller innen både TV og spillefilm. Han mener at TV-bransjen bør betale det samme som gjøres på spillefilm.

– Uetisk

– Det vi ser nå, er at så mange vil jobbe i denne bransjen at de gjør det nesten gratis. Det drar enkelte nytte av og presser prisen ned. Det er uetisk, mener skuespilleren, som synes han ser en generell negativ trend.

– Før var det en stamme av etablerte, erfarne filmarbeidere, og noen mindre erfarne som igjen lærte av dem. De senere årene har jeg erfart at det er et par-tre erfarne mens resten er nye. Det står ikke på innstillingen, for mange er kjempeflinke. Men denne prosessen med at man skal lære av andre på TV-settet, stopper litt opp.

Som filmarbeider beskriver 42-åringen seg som en som står med stafettpinnen.

– Jeg har ankeretappen, og laget vårt skal først til mål. Når jeg begynner å bli utrygg på forarbeidet og om plattformen som er bygget for at jeg skal ta sats blir for vinglete, da får jeg dårligere arbeidsforhold. Jeg ender opp med å måtte fokusere på mer enn det som er min oppgave som skuespiller, forklarer han.

Til syvende og sist mener Baasmo Christiansen at det går på kvaliteten løs.

– Man kan ikke sko seg på at man tjener pengene sine uansett, fordi folk sitter hjemme i sofaen sin og tar til takke med terningkast tre-kvalitet. All denne strømmetjenesten presser på produsenter og pøses ut i hytta og styrten. Det er ikke en bærekraftig holdning. Publikum vil vende tommelen ned etter hvert.

Forbundsleder Sverre Pedersen opplyser at de har en enorm stor utskiftning.

– Det kommer av uforutsigbarheten, at man må slåss for lønnen på hver eneste produksjon, og at vi mister de erfarne som skal lære opp de nye. Det er de samme personene som jobber med spillefilm og dramaserier. De gjør samme jobb.

– Ikke streikekåte

Han forklarer at de gikk ut i streik etter totalt 41 timer ved forhandlingsbordet, de siste 29 timene sammenhengende.

– Da hadde Virke omtrent ikke flyttet seg, så vi hadde ikke noe valg. Vi kan ikke gå til forhandling og så til megling for deretter å akseptere at folk går ned i lønn. For det er det de tilbyr – en lavere snittlønn enn det vi har hatt til nå. Vi er ikke en streikekåt bransje. Vi hadde en i 1962 og en i 2013. I 2013 fikk vi en tariffavtale som ikke har lønnssystem. Det er ikke vanlig.

Pedersen hevder at spillefilmarbeidere får høyere lønn med den begrunnelsen at de ikke holder på i så mange uker, og at de ikke har den forutsigbarheten som en lang TV-dramainnspilling kan skilte med.

– Men det er urimelig at TV-arbeidere som jobber 12–16 timers dager over så lang tid, skal ha lavere lønnsvilkår.

NFF sier at de ønsker å finne en løsning så fort som mulig, men at de er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig.

– Vi holder på til vi har en anstendig løsning. Det er stor streikevilje i gruppen, for ingen har lyst til å gå ned i lønn, sier Pedersen.

– Er dere i dialog med Virke?

– Jeg vil ikke kalle det dialog, heller uformelle sonderinger.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Virke.

Virke: – Umulig å innfri

Virke skriver på sine nettsider at det er «veldig synd at NFF velger å kaste TV-dramabransjen ut i streik, både for publikum, TV-arbeidere og produsenter».

« Virkes utgangspunkt har hele tiden vært å sikre en lønnsvekst på linje med hva andre yrkesgrupper har fått i årets oppgjør. Virke var forhandlingsvillige for å etablere konstruktive løsninger. Vi må ha en bærekraftig lønnsutvikling og forutsigbare tariffavtaler for å sikre fremtiden for den voksende TV-industrien vi har i Norge », skriver Trond Teisberg, forhandlingsleder i Virke.

Han forklarer videre at det var umulig for Virke å innfri kravet om etablering av et minstelønnssystem «med lønnssatser høyere enn det som er dagens reelle lønnsnivå»:

« Dette ville ført til en uakseptabelt høy kostnadsvekst som følge av årets lønnsoppgjør. I tillegg vil det ramme særlig de små og uavhengige produksjonsselskapene hardt. »

Partene meglet opprinnelig også om TV-underholdning. Der kom de til enighet for to uker siden.