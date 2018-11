MOR OG DATTER: Bildet av Pernilla Wahlgren (t.v.) er fra Melodifestivalen i 2010, mens Bianca er avbildet i sommer. Foto: NTB Scanpix og Foto: Erik Simander/TT

Tårevått oppgjør mellom Pernilla Wahlgren og datteren Bianca

Denne uken renner det bokstavelig talt over for den svenske popartisten Pernilla Wahlgren (50) i «Wahlgrens Värld»

I torsdagens episode av realityserien blir svenske seere vitne til Pernilla Wahlgrens reaksjon på datteren Biancas (23) betroelser i radioprogrammet «Sommar i P1», som gikk på lufta i sommer.

TV-kameraene filmet Pernilla da hun hørte Bianca snakke om foreldrenes bitre skilsmisse i 2002 – et brudd som fulgte etter åtte års svært turbulent forhold .

Bianca var syv år da Wahlgren og Emilio Ingrosso (53) skilte lag for godt, og i radiopraten innviet den nå 23 år gamle bloggeren og podcast-kjendisen lytterne i hvordan det føltes at familiekrisen ble spaltestoff.

Følte skyld som syvåring

Bianca utbroderer i tillegg hvordan hun selv følte skyld for situasjoner som oppsto i prosessen, hvordan hun utviklet spiseforstyrrelser og selvforakt. Og hvordan hun opplevde å være vitne til morens sorg rundt det dramatiske bruddet.

Wahlgren tar til tårene når hun får høre opptaket for å gi sitt samtykke til kringkasting. Hun er ikke forberedt på det hun får høre.

– Man får jo kjempevondt i hjertet, sier den gråtende sangeren ifølge Aftonbladet , som har lagt ut et klipp fra episoden.

– Kunne jeg gjort noe annerledes? Det er jo helt fryktelig, sier Wahlgren.

Wahlgren og eksmannen Emilio Ingrosso, danser og komponist, traff hverandre første gang under Melodi Grand Prix i 1985. Han danset da under hennes shownummer. Paret fikk sitt første barn i 1989 og giftet seg i 1993. Bare tre år senere søkte de om skilsmisse første gang, men ble gjenforent.

Siden fulgte flere oppbrudd – før de ble skilt i 2002. I 2006 ble Ingrosso dømt for mishandling og trusler mot Wahlgren.

Noen år etter skilsmissen fant Wahlgren en ny mann, som hun innledet et forhold til. Det førte til at Bianca følte seg utenfor. Da morens nye romanse etter hvert tok slutt, følte datteren seg skyldig også i det.

– Det er jo helt feil at hun skulle påta seg ansvar for at det endte i brudd. Det gjør meg fryktelig trist, sier Wahlgren, som sier hun ikke skjønte hvordan datteren hadde det.

– Jeg var bare så lykkelig over at jeg hadde truffet en som gjorde meg glad, og var så fornøyd med at han kom godt overens med mine barn, sier Wahlgren – som runder 51 år på julaften.

Wahlgren ringer datteren etter å ha hørt opptaket, for å høre om hun virkelig følte seg utestengt den gangen.

– Alle barn som opplever en skilsmisse, kjenner det sånn når det kommer en ny inn i bildet. I dag skjønner jeg jo det, sier Bianca i intervjuet.

I radioprogrammet var imidlertid 23-åringen svært nøye med å oppfordre alle foreldre til å sette barna først. Wahlgren gikk selv i tenkeboksen etterpå.

– Om det er noe jeg angrer på, så er det at jeg ikke kan trøste den lille jenta som hun var den gangen. Jeg kan ikke skru tiden tilbake, men jeg er veldig takknemlig for at vi har et så godt forhold i dag. Jeg elsker Bianca over alt i hele verden, og det vet hun.

Pernilla er også mamma til Benjamin Ingrosso (21), som var Sveriges representant i Eurovision tidligere i år , og musikkprodusent og DJ Oliver Ingrosso (28). Hun har i tillegg en sønn på 11 år med ekskjæresten Joachim Lennholm (43), som hun var sammen med et par år med etter skilsmissen .

I tillegg er Bianca og Benjamins fetter Sebastian Ingrosso (35) en verdenskjent DJ. I «Wahlgrens Värld», som sendes på svenske Kanal 5 og DPlay, får seerne innblikk i livene til kjendisfamilien.

Feiret sammen

Både Wahlgren og eksmannen Ingrosso var til stede da Benjamin kuppet showet i Globen i vår. Til tross for at det turbulente forholdet etter skilsmissen , omfavnet de hverandre i gledesrus over sønnens prestasjon.

Wahlgren har selv vært med i Melodifestivalen fem ganger. Publikum husker best 1985-låten «Piccadilly Circus», men Wahlgren har til gode å vinne den nasjonale finalen. Sist hun var med, i 2010, endte det i nedtur .