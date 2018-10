SNUR: Caitlyn jenner på Vanity Fairs Oscar-fest i mars. Foto: Danny Moloshok / REUTERS

Caitlyn Jenner har lenge vært Trump-tilhenger: – Jeg tok feil

Den høyprofilerte transkjønnede republikaneren Caitlyn Jenner (68) har i flere år forsvart Trump-administrasjonen. Nå snur hun.

Det er i et innlegg i New York Times den profilerte realitystjernen og OL-vinneren beskriver hvorfor hun lenge har støttet og ønsket å samarbeide med det republikanske partiet når det gjelder rettigheter for LHBTQ-miljøet.

«Jeg trodde Trump ville hjelpe transpersoner. Jeg tok feil», er tittelen på innlegget som kommer etter at flere amerikanske medier meldte at Trump-administrasjonen foreslår å fjerne transkjønn-definisjonen ved å innskrenke definisjonen av kjønn til enten kvinne eller mann, bestemt ved genitaliene en er født med, og uten mulighet til å endre det.

Om dette stemmer og blir gjennomført, vil forslaget være en reversering av Obama-administrasjonens utvidelse av juridiske kjønnsdefinisjoner i føderale tjenester som utdanning og helse, og det vil fjerne føderale anerkjennelse av totalt 1,4 millioner transkjønnede amerikanere.

Flere som jobber for transkjønnedes rettigheter har reagert, og torsdag var det Caitlyn Jenners tur. Hun ble først kjent for verden som Bruce Jenner: OL-vinner fra 1976 og den maskuline motparten til Kris Jenner og alle døtrene i realityserien «Keeping Up with the Kardashians».

I april 2015 snakket Jenner først ut om kjønnsskiftet . 1. juni opprettet hun en Twitter-konto med brukernavnet Caitlyn Jenner som på få timer fikk over én million følgere - og dermed knuste Barack Obamas rekord . I september samme år innvilget en dommer i California Jenners søknad om å endre navn og kjønn.

– Da Trump ble valgt til president, så jeg en god mulighet for endring innen Det republikanske parti når det gjelder LHBTQ-relaterte saker. Trump var den første republikanske presidentkandidaten til å hevde at han støttet dette verdifulle, sårbare miljøet, og jeg ble oppmuntret av applausen han mottok da han på den nasjonale republikanerkonferansen i juli 2016 sa at han ville støtte LHBTQ-miljøet, skriver Jenner.

I realityserien om hennes skifte av kjønnsidentitet, «I Am Cait», fikk Jenner mye kritikk fra andre transpersoner og fra LHBTQ-aktivister for sin støtte av republikanerne.

– Til tross for kritikken jeg fikk fra LHBTQ-miljøet for å samarbeide med denne administrasjonen, fortsatte jeg å håpe på en positiv endring. Dessverre tok jeg feil. Sannheten er at transmiljøet stadig angripes av denne presidenten. Nasjonens leder viser ingen hensyn til et miljø som allerede sliter og er marginalisert. Han har ignorert vår menneskelighet. Han har fornærmet verdigheten vår, skriver hun.

Jenner, som også deltok på Trumps innsettelseseremoni, konkluderer med at hennes tro på Trump og republikanerne var feilrettet.

– Jeg kan ikke støtte noen som motarbeider miljøet vårt. Jeg støtter ikke Trump. Jeg må lære av mine feil og se fremover.

Kjendisen avslutter med «Verden trenger å høre oss. Verden trenger å kjenne til oss. Vi lar oss ikke fjerne.»