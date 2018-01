TV-KLAR: Omarosa Manigault var blant Donald Trumps nærmeste betrodde frem til desember i fjor. Foto: Carlo Allegri / X90181

Omarosa Manigault fra Trump-jobb til «Big Brother»

Publisert: 29.01.18 15:41

Få uker etter at det ble kjent at hun forlater Det hvite hus under dramatiske omstendigheter, kommer nyheten om at Omarosa Manigault (43) blir med i «Celebrity Big Brother»

En rekke amerikanske medier, deriblant Hollywood Reporter , melder om det som skal være «sjokk-tilskuddet» i den nye kjendisversjonen av realityserien.

TV-kanalen CBS sendte i går en reklamesnutt med elleve kjendiser, som alle er aktuelle i omstridte «Big Brother». Omarosa Manigault var blant ansiktene som rullet over skjermen. Den direktesendte serien, hvor deltagerne blir filmet 24 timer i døgnet, går på lufta 7. februar og skal strekke seg over 13 kvelder. Én etter én skal de håpefulle stemmes ut.

Premien er på omlagt to millioner kroner.

Manigault sluttet formelt i jobben som rådgiver for USAs president Donald Trump (71) 20. januar, men i virkeligheten havarerte samarbeidet i midten av desember.

– Jeg har sett ting som har gjort at jeg har følt ubehag. Mye av det jeg har vært vitne til det siste året, har jeg vært svært uenig i, uttalte Manigault på TV-showet «Good Morning America» før jul.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

43-åringen er ikke ukjent med reality-TV. Hun har kjent Trump siden hun var med i hans aller første runde av realityserien «The Apprentice» i 2004. I januar i fjor ble hun hyret til jobben i Det hvite hus.

Etter at hun var med i «The Apprentice», har Manigault vært med i oppfølgeren «Celebrity Apprentice» og en rekke andre realityserier. Gjentatte ganger har hun figurert på verstinglister over upopulære realitykjendiser .

Anonyme kilder har uttalt til amerikanske medier at 43-åringen fikk sparken av Trump, og at hun fysisk ble eskortert ut av presidentbygget. Manigault hevder hun selv sa opp etter en samtale med stabssjef John Kelly (67) .

– John Kelly og jeg hadde en åpen og direkte diskusjon om visse bekymringer jeg har valgt å legge frem. Som et resultat av det, sa jeg opp, har Manigault forklart.

Selv om Manigault har vært kryptisk rundt det faktum at hun er ute av Det hvite hus, har hun lovet å lette på sløret når hun mener tiden er inne.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Når jeg forteller historien min, som den eneste afroamerikanske kvinnen i Det hvite hus, som senior-stabsmedlem og assistent til presidenten, vil det komme frem at jeg har sett ting som har opprørt meg, og som har gått sterkt inn på meg følelsesmessig. Ting som har påvirket mitt folk og mine omgivelser. Og når jeg kan fortelle denne historien, vil det være en oppsiktsvekkende historie, som jeg vet verden vil høre, uttalte Manigault på TV i desember.

Hun skal ha vært blant de desidert best betalte i Trump-administrasjonen.

Blant de øvrige deltagerne som er klar for å sperres inne til TV-seernes forlystelse, er skuespillerne Shannon Elizabeth og Keshia Knight Pulliam, «Real Housewife»-stjernen Brandi Glanville, tidligere NBA-spiller Metta World Peace og Miss Colombia, Ariadna Gutierrez.