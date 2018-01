TILBAKE I TID: Mira Craig er en av utfordrerne i «Farmen kjendis», og er overrasket over hvordan det var å gå 100 år tilbake i tid. Foto: Alex Iversen, TV 2

Mira Craig klar for «Farmen kjendis»

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 12.01.18 07:05

TV 2018-01-12T06:05:31Z

– Jeg hadde planlagt å finne en maurtue og karamellisere mauren, forteller artisten.

I onsdagens episode av «Farmen kjendis» ble det klart at «Jegertvilling» Kristine Thybo Hansen blir førstekjempe i søndagens tvekamp. Men dagen etter tvekampen, altså mandag, blir det mer dramatikk - når to utfordrere ankommer gården.

Til blandede reaksjoner fra de som allerede er der.

Og utfordrerne er ikke hvem som helst heller. Inn på gården kommer nemlig artist Mira Craig og endurofører Pål Anders Ullevålseter.

– Jeg måtte selvfølgelig tenke på det og forhandle litt. Og jeg visste ikke i det hele tatt hva det var, for jeg har aldri sett på programmet, sier Mira Craig, som for tiden er i New York, til VG.

Mira kjente få av dem som var på gården da hun ankom.

– Jeg hadde ikke noe spesielt førsteinntrykk, egentlig. Ingen av dem jeg møtte kjente jeg godt heller. Jeg hadde bare møtt et par av dem tidligere. Jeg var bare spent på hvordan det var å leve på en gård på den måten, mener Mira, som ble meget overrasket over hva som møtte henne.

– Jeg trodde folk slet med å overleve der, at det var mer som «Robinson»-ekspedisjonen. Jeg trodde vi måtte ut for å finne mat, og hadde planlagt å finne en maurtue og karamellisere mauren. Men de hadde jo jorde og drivhus og masse greier, sier hun.

Mira Craig er for tiden aktuell med flere nye videoer, samt singlene 001 og O2, på sin egen nettside.

Pål Anders Ullevålseter er for tiden i Mauritania og kjører ørkenrally, og har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!