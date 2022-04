BENKETREFF: Talitha Campbell (Céline Buckens) er tvilsom og mistenkelig, det kan må se på de lysegrønne neglene. Cleo Roberts (Tracy Ifeachor) får jobben med å finne sannheten bak neglene.

TV-anmeldelse «Showtrial»: Langdryg untrue crime

To briljante hovedroller i en altfor lang historie som har lyst til å være sann. Primært for de som ikke har noe bedre å ta seg til i påsken.

Av Tor Martin Bøe

«Showtrial»

Britisk krim i fem episoder

Med: Cleo Roberts, Céline Buckens, Paula Cassidy og veldig mange flere.

Skrevet av Ben Richards

Regissert av Zara Hayes

Premiere på NRK1 mandag 11. april kl. 21.15

Alle episodene tilgjengelig på NRK TV

Britiske Talitha Campbell (Céline Buckens) er arrogant, festglad og millionærarving.

Nei, det er ingen motsetning mellom de tre. Derimot er hun også mistenkt på drapet på venninnen Hannah Ellis.

Bevisene er gode. Skikkelig solide. Er hun likevel uskyldig?

Tja, det ser tvilsomt ut. Campbell har for øvrig moralsk tvilsomme ekstrainntekter, og er likefram på at hun tjener penger som sexarbeider. «Det gjør jo alle nå, for tiden», er argumentet.

Generelt opplever hun tilværelsen som en ganske grei vits som eksisterer for at hun skal ha noe å le av hele veien til evigheten.

Slikt ser selvsagt aldri bra ut, hverken i medieoffentligheten eller hos en jury. Spesielt ikke når bortskjemte privatskolebarn med et sølvskje-liv beskyldes for å ta de mindre økonomisk privliigerte av dage. Det forstår advokat Cleo Roberts (Tracy Ifeachor). Hun bruker lang tid på å få klienten sin til å forstå det samme.

Målet er å unngå en rettssak der alle har bestemt seg på forhånd, en «showtrial», altså symbolsk rettergang hvor utfallet er ferdigskrevet før første vitnemål er avsagt.

PARYKK OG NAPP: Cleo Roberts (Tracy Ifeachor) får til slutt gjennomføre rettssaken med klassisk britisk advokatsveis.

Serieforfatter Ben Richards og regissør Zara Hayes vil åpenbart skape noe som skal fremstå som «true crime». Handlingen har lyst til å være tett på en dokumentarisk virkelighet, så tett at det nesten kunne ha skjedd. Likevel omfavner den håpløse manus-usannsynligheter og menneskelige overdrivelser både for å komme i gang og for å konkludere.

Sistnevnte sitter dessuten altfor langt inne. Handlingsinnholdet til grovt regnet tre timelange episoder trekkes ut til fem og lar oss ta del i både ugjerning, etterforskning, advokatforberedelser, rettsdrama og bakgrunnsinnsikt i hvem de ulike aktørene er.

Samt noen aktører vi ikke egentlig trenger å bry oss om, men som det sikkert var kjekt å skrive. Samt enda noen til, fordi ... hvorfor ikke bare overbefolke en serie når man først skal bruke fem timer på noe?

Politietterforskere, advokater, klassevenner, familie og bekjente og tett på tilfeldig passerende på gaten introduseres i handlingen. Mange av dem personer som hverken har nyttig tilknytning til handlingen eller gjør serien bedre.

PROFF OG PAPP: Cleo Roberts (Tracy Ifeachor) viser en god hjelper at blå termokopper er bedre enn pappkopper når man skal jobbe mye ute.

Historien har professorer som ikke klarer å holde buksene på, politifolk som ikke klarer å holde bevisene på riktig sted. Det er DNA-analyser på aller mest mikroskopiske nivå og enda mindre tilfeldigheter som snører fortellingen altfor sakte og altfor sikkert sammen.

Til dels nydelig lyssatt, til dels kjedelig filmet. Etter hver prøver man å si noe om at ungdommens bruk av videokamera på telefonen kan gi nyttig innsikt i politiarbeid, men virker å ikke helt ha skjønt hvordan videokameradeling og digitale filer fungerer.

Tracy Ifeachor er glitrende og direkte magnetisk som den stadig pågående advokaten Cleo Roberts som bare vil finne sannheten, uavhengig hvor ille den er. Céline Buckens er irriterende og underholdende ærlig som den bortskjemte og veltalende Talitha Campbell.

Dessverre har nesten samtlige av de resterende skuespillerne roller der instruksjonen virker å være at de skal se forferdelig lei seg ut eller forferdelig hysteriske ut. Og bare det. Trist, for de to i front fortjener at «Showtrial» er bedre enn den er blitt.

Og i alle fall bruker kortere tid på å komme fram til sannheten.