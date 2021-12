TV-KJENDIS: Tonje Frigstad, her på «Farmen»-gården tidligere i høst.

Tonje Frigstad fortsetter som vikar for Sophie Elise Isachsen

Tonje Frigstad (21) skulle bare vikariere i «God Kveld Norge» i to uker, men oppdraget er forlenget.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

TV-seere har kanskje fått med seg at Tonje Frigstad har figurert som programledervikar lenger enn de to ukene hun opprinnelig var ment for.

TV 2 bekrefter overfor at Frigstad er med et stykke videre.

– Sophie Elise blir litt lenger borte og er tilbake i studio i januar. Vi er så heldige at Tonje er med oss i «God Kveld Norge»-redaksjonen helt frem til jul, sier PR- og medierådgiver Trine Solberg.

FERIE: Sophie Elise Isachsen.

Sophie Elise Isachsen (26) sier i en uttalelse via TV-kanalen:

– Det er jo ingen tvil om at dette året har vært en omveltning for meg på alle måter, og i 2022 blir det ikke mange muligheter for pauser, siden det er både «Farmen kjendis» og «God kveld Norge».

Hun betror at hun i tillegg har et annet TV-prosjekt fra januar.

– «God kveld Norge»-redaksjonen har vært greie og gitt meg ekstra fri, og jeg ser frem til å prestere så godt som mulig og gi alt fra nyåret, sier 26-åringen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Sophie Elise for å få svar på hvorfor hun trenger ekstra fri. Hun har ikke besvart VGs henvendelse.

Sophie Elise er selv vikar for Marte Bratberg (32), som er i svangerskapspermisjon.

Tonje Frigstad uttalte til VG – før hun tok fatt på oppdraget som programledervikar – at dette for henne er en drøm som går i oppfyllelse.

– Jeg føler meg veldig heldig, sa Birkedal-kvinnen, som ble nummer to i årets «Farmen».

