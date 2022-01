EVIG DIN?: Odin Waage og Maja E. Christiansen i «Rådebank».

TV-anmeldelse «Rådebank» (sesong 3): Hjerter i brann

Ikke like dramatisk som sist. Men ingen grunn til å puste lettet ut heller.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Rådebank» (sesong 3)

Norsk ungdomsdrama i åtte deler

Premiere på NRK torsdag 20. januar

Serieskaper: Linn-Jeanethe Kyed

Manus: Linn-Jeanethe Kyed og Christian Almerud Owe

Regi: Daniel Fahre

Med: Maja E. Christiansen, Odin Waage, Kasper Antonsen, Matthew Santos, Amalie Sporsheim, Mathilde Storm

En effektiv prolog i den første episoden forteller oss hva det der «Rådebank» skal handle om i tredje sesong: Kjærlighet – og sjalusi.

Seriens hemmelige våpen, Hege (Maja E. Christiansen), finner en eske med toalettsaker i huset til Glenn Tore (Odin Waage), og får umiddelbart grønne griller i hodet. Tingene har tilhørt GTs ekskjæreste Ine (Mathilde Storm).

Glenn Tore retter på capsen og ler karslig, slik han pleier. Det er jo bare noe gamle greier han har glemt å kaste. For Hege er sminkesakene mer enn nok til at selvtilliten får en knekk. Frykten for at hun er GTs «reserveløsning» får bensin på bålet.

OPPRØRT OG USIKKER: Maja E. Christiansen i «Rådebank».

Rykk frem til halvannet år senere. Ine er tilbake i Bø etter et opphold i Australia, og Hege får tilbud om jobb i Skien. En fancy stilling i et fancy firma (de driver med motiv-lakkering) – så fancy, faktisk, at de holder seg med en egen SoMe-ansvarlig (Benjamin Helstad) som går rundt og lager «innhold» til Instagram dagen lang.

Selvskryt er ikke en del av den sjenerte Heges naturlige repertoar. Men hun gjør et tappert forsøk på å innordne seg.

GT sliter på sin side med å komme over tapet av bestekompisen Sivert. Han sitter fast i sorgen, kommer seg ikke videre i livet. Robert (Kasper Antonsen) har fått hjelp til å bearbeide de emosjonelle problemene sine, og er opptatt av å øvelseskjøre med Malene (Amalie Sporsheim). Kim (Matthew Santos) er Kim. For ham består livet primært av motor og råning.

GT hjemsøkes av mareritt om det som skjedde i sesong 2, og har en veldig sjalu kjæreste. Kombinasjonen er eksplosiv.

GUTTA: Kasper Antonsen, Matthew Santos og Odin Waage (fra venstre) i «Rådebank».

Det skal noe til for å toppe tragedien som utspilte seg i forrige runde «Rådebank», og det tjener til serieskaperen Linn-Jeanethe Kyeds ære at hun ikke forsøker. Kjærligheten, den store, kan sannelig være hendelsesrik nok, og i sesong 3 er det den det handler om – på samme måte som alt dreide seg om ulykkelig forelskelse i sesong 1.

Ringen er sluttet, og «Rådebank» er tilbake omtrent der den startet, riktignok i en mer moden og forpliktende tapning. Sesong 3 handler i liten grad om råning og bil- og bygdekultur. Desto mer om erotiske scener i mykt motlys og hjerter i brann.

Det blir atter en gang mye frem og tilbake, stopp og start og skal, skal ikke. Og som i den første sesongen kan den langtrukne runddansen oppleves som en smule monoton. Litt begivenhetsløs.

ENSOM BAK RATTET: Maja E. Christiansen i «Rådebank».

De åtte episodene à 30 minutter kunne ha trengt et sub-plott eller to. En mindre historie som kunne duret og gått bakgrunnen, mens romansen mellom Hege og GT tok mesteparten av oppmerksomheten i front. At en gjeng rånere i BMW har inntatt Bø – Kim kaller dem «bimmere» – gir oppsiktsvekkende lite av verdi til sesongen. Den potensielt rike karakteren Robert forblir nok en gang underutviklet.

Mange av dialogene er – som tidligere – relativt stive. Tonen mellom sjefen og de på gølvet i Skien, føles spesielt kunstig. Kjemien er heldigvis bedre der det gjelder som mest – i dynamikken mellom Hege og GT.

RÅNERE I SOLNEDGANG: Odin Waage og Maja E. Christiansen i «Rådebank».

Waage er for lengst blitt komfortabel i rollen som en maskulin og umælende, men følsom og velmenende ung mann. Christiansen får langt mer å gjøre enn i de to tidligere sesongene, og griper alle mulighetene. Den forvirrede fortvilelsen i ansiktet hennes er troverdig opprivende.

Ett skritt tilbake, altså – eller til siden. «Rådebank» er likevel verdt å følge, helt til den siste scenen i det produsentene hevder er den siste sesongen. Vi har rukket å bli glade i disse menneskene, og vi unner dem det beste.

Anmelderen har sett hele serien