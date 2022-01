Over en halv million har sett nye «Rådebank»

Over en halv million har til nå sett første episode av den nye sesongen av «Rådebank».

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Til sammen har nå i snitt 439.000 sett hver av de fire første episodene av den nye sesongen av «Rådebank».

– Det er fortsatt tidlig å si hvor disse tallene vil ende, men det er tydelig at dette er en serie som mange har gledet seg til. Det kan vi se på tallene allerede, sier medieanalytiker i NRK, Iacob Christian Prebensen i en kommentar.

Tredje - og siste sesong av Rådebank - fikk terningkast fire av VGs anmelder. Blant annet med denne begrunnelsen:

«Ringen er sluttet, og «Rådebank» er tilbake omtrent der den startet, riktignok i en mer moden og forpliktende tapning. Sesong 3 handler i liten grad om råning og bil- og bygdekultur. Desto mer om erotiske scener i mykt motlys og hjerter i brann».

På strømmekanalen NRK TV er de fire episodene i sesong to sett av i snitt 242.000. Sammenlignbare tall viser at de fire episodene i den nye sesongen, ligger 162.000 foran i løypa sammenlignet med sesong to.

– Dette er utrolig stas for oss som har jobbet med serien! Nå håper vi at så mange som mulig får med seg hele sesong 3, og at de som enda ikke har sett Rådebank binger alle tre sesongene når alt ligger ute i spilleren om et par uker, sier executive produsent NRKP3, Melike Leblebicioglu Kaveh.

Episode en og to av den nye sesongen ble også vist lineært på NRK i helgen og ble sett av henholdsvis 85.000 og 51.000 seere. det gir et totalt antall seere for de to episodene inkludert NRK TV på henholdsvis 529.000 og 470.000. De to andre nye episodene er sett av 388.000 og 368.000 seere.