PROGRAMLEDER: Emilie Teige Skrattegård kan fint bli Norges svar på Louis Theroux om hun fortsetter på dette viset, mener VGs anmelder.

Nesten 250.000 følger porno-dokumentar på NRK

Nesten 250.000 har så langt sett de to første episodene av «Porno 2022» på sen kveldstid på NRK1 og NRK TV. Men det er bare tre som har klaget på dokumentarserien til kringkastingsrådet.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Ikke akkurat publikumsstorm, sier rådssekretær Erik Skarrud til VG.

Serien hadde premiere på NRK TV 20. april og NRK1 dagen etter. For som VGs anmelder som ga serien terningkast fire skrev da:

– Det er ikke mye å hisse seg opp over eller bli opphisset av i «Porno 2022». Det er likevel mye her som ikke er for alle.

NRK Analyse opplyser til VG at 247 000 har i snitt sett de to første episodene som så langt er sendt lineært. 95 000 har strømmet disse to episodene. 64 000 har i snitt sett «Porno 2022» i NRK TV. Nettstedet Kampanje har også omtalt denne saken.

Programredaktør Mirja Minjares sier i en kommentar at dette er en serie som sendes sent på TV lineært, og løftes ikke før etter kl. 21 på NRK TV.

– Derfor er vi fornøyde med tallene så langt, og håper etter hvert at flere får øynene opp for denne viktige serien. Vi er også glade for at serien treffer yngre enn snittet for NRK TV i samme periode. Vi vet at temaet for serien interesserer målgruppen, derfor forventer vi at seertallene for serien kommer til å vokse over tid, sier Mirja Minjares.

Nettopp yngre seere var også en poeng for VGs anmelder i sin omtalte av denne serien:

– Vinklingen med stadige perspektiver fra unge mennesker som intervjues er det virkelig interessante, skriver vår anmelder.