FLYTTER: Sonequa Martin-Green som Michael Burnham i «Star Trek: Discovery».

Fans forbannet over at «Star Trek: Discovery» forsvinner fra Netflix

Ifølge flere internasjonale medier, er mange «Star Trek»-fans forbannet over at «Discovery» nå fjernes fra Netflix bare dager før sesong 4 skulle komme.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Grunnen er at Paramount+ har kjøpt rettighetene til serien, som så langt har ligget på Netflix.

I Norge kan man få Paramount+, men seere i 20 land, deriblant Storbritannia, må vente til strømmetjenesten blir tilgjengelig neste år, ifølge BBC.

Paramount+ har delt et innlegg på Twitter der de skriver at «Star Trek: Discovery» vil bli tilgjengelig «tidlig neste år».

BBC deler flere reaksjoner fra fans som er opprørt over den brå nyheten – tre dager før den planlagte sesongpremieren på Netflix fredag.

På en Star Trek-konferanse i London så nylig som forrige uke ble fansen fristet med hva de kunne vente fra den kommende sesong fire.

Screen Rant kaller flyttingen av serien «en voldsom skuffelse for fansen».

Fanklubber gir også uttrykk for skuffelse på sosiale medier:

Opprinnelig var det amerikanske CBS som laget serien for sin strømmetjeneste, men for å nå det internasjonale markedet, inngikk de en avtale med Netflix.

I USA har serien flyttet over til Paramount+, og ifølge Screen Rant har Netflix og Paramount blitt enige om at sistnevnte overtar rettighetene til «Star Trek: Discovery» i forkant av at Paramount+ lanseres globalt neste år.

Også skuespillerne har kommentert saken, som Anthony Rapp som spiller Paul Staments: