Ute av «Mesternes mester»: − Det føltes helt riktig

Det ble Nadya Khamitskaya Andersen (39) som måtte forlate «Mesternes mester» fredag. – Jeg er rørt over all responsen jeg har fått, sier hun.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Forrige fredag var det Nadya som slo ut Ida Njåtun i nattest. Denne uken måtte hun takke for seg etter at hun tapte i nattest mot Nils Jakob Hoff. En konkurrent som hun hadde opplevd som en støttespiller for henne hele veien.

– Det føltes helt riktig. Jeg gjorde mitt aller beste! Og så ble jeg glad og lettet for at hans beste var litt bedre enn mitt sier Nadya Khamitskaya Andersen.

HJERTEVARM STØTTESPILLER: – Nils var en hjertevarm støttespiller for meg hele veien i «Mesternes mester». Uavhengig om vi har vært på lag eller konkurrert mot hverandre, har han alltid sjekket hvordan jeg har det, sier Nadya om konkurrenten Nils Jakob Hoff

Dermed ble hun den fjerde som måtte forlate den populære TV-konkurransen. Tommy Rustad, Linn-Kristin Riegelhuth Koren og Ida Njåtun hadde allerede flyttet ut av det fasjonable deltagerhuset i Blindleia mellom Kristiansand og Lillesand.

– Jeg hadde bestemt meg på forhånd. Hvis jeg skulle i nattest så skulle jeg velge den som lå nest nederst. Det var det mest rettferdige, synes jeg. Men å velge Nils og dermed gå fra å være på lag til å kjempe mot hverandre, det var veldig tungt emosjonelt, sier Nadya videre.

For mange er 39 åringen som opprinnelig er fra Hviterussland, best kjent fra «Skal vi danse» hvor hun som profesjonell danser har vært med i hele ni sesonger. Hun kan se tilbake på fire seiere og to 2.-plasser med sine dansepartnere. Før det ble hun hviterussisk mester ni ganger. 17-år gammel flyttet hun til kom hun til Norge i 2000 for å satse på dansen og havnet etter hvert i norgeseliten.

ÅRETS DELTAGERE: Foran fra venstre: Ida Njåtun, programleder Aksel Lund Svindal og Madelene Rubinstein. Bak fra venstre: Tommy Rustad, Bjørn Einar Romøren, Anja Hammerseng-Edin, Nadya Khamitskaya Andersen, Nils Jakob Hoff, Linn-Kristin Riegelhuth Koren og Øystein «pølsen» Pettersen

– Nils var en hjertevarm støttespiller for meg hele veien i «Mesternes mester». Uavhengig om vi har vært på lag eller konkurrert mot hverandre, har han alltid sjekket hvordan jeg har det. På dette tidspunktet kjente jeg at kroppen tålte mindre og mindre etter så mange tunge øvelser etter hverandre og med skadene jeg pådro meg underveis. Jeg ville kanskje tålt én uke eller to til med balanse, reaksjon, eller puslespill. Men jeg er usikker på hvordan det ville vært å fortsette å pushe kroppen gjennom flere styrkeprøver.

Etter å ha vært med i seks av ti programmer av «Mesternes mester» denne sesongen, tenker Nadya at bare det er en seier i seg selv. Hun har vært med i 18 av totalt 30 øvelser og prøvd seg i to nattester.

EKTEMANN: Nadya er gift med Mads A. Andersen, og sammen har de barna Evie (6) og Léon (10).

– Jeg er fornøyd med min egen innsats og veldig takknemlig for denne opplevelsen. Jeg veldig rørt over all responsen jeg har fått og engasjementet rundt «Mesternes mester». Ikke minst blant barn og unge, sier hun.

Nadya er gift med Mads A. Andersen, og sammen har de barna Evie (6) og Léon (10). Familien bor på Nesodden utenfor Oslo. Til daglig er Nadya sikkerhetsrådgiver i et konsulentselskap.