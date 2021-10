NY PLATTFORM: Addison Rae, her på et Elle-arrangement i Los Angeles 19. oktober.

Addison Rae får Snapchat-serie

Etter utestengelsen fra TikTok, har influenceren Addison Rae (21) fått sin egen serie på Snapchat.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Tiktokeren Rae hevdet forrige uke at hun var permanent utestengt fra plattformen der hun har bygget opp sin karriere med 85 millioner følgere.

Kontoen kom likevel raskt opp igjen, og denne uken ble det kjent at Rae også får sjansen til å markere seg på en annen plattform: Hun får en egen serie på Snapchat, «Addison Rae Goes Home».

NYE ROLLER: Addison Rea på Met-gallaen i New York 13. september.

Ifølge Variety vil det bli en dokuserie som følger Raes reise til delstaten Louisiana der hun vokste opp. Hun skal ikke ha vært tilbake siden hun flyttet til Los Angeles for å fremme karrieren. Snapchat hevder serien vil vise en mer personlig side av Addison som fansen ikke har sett før.

Serien har planlagt premiere i 2022, og følger i samme sport som Snap-seriene om D’Amelio-søstrene, «Charli vs. Dixie», serien om Megan Thee Stallion og «Coming out» der youtuber Manny Mua guider unge mennesker gjennom å komme ut av skapet.

KOLLEGER: Tanner Buchanan og Addison Rae på visning av «He's All That», der de spilte hovedrollene, i Los Angeles 25. august.

Addison Rae prøvde seg nylig som skuespiller i nyinnspillingen «He’s All That» som fikk lunken mottagelse av seerne. I filmen spilte hun også mot nå nyforlovede Kourtney Kardashian som hun ser ut til å ha blitt venner med ifølge «Keeping Up with the Kardashians».

Dette er ikke første gangen Rae har fått en god avtale – i september ble det klart at hun har fått en gigantavtale med Netflix om å utvikle flere prosjekter i etterkant av «He’s All That» som toppet seerstatistikken i 78 land.

