VANT: Ukrainske Kalush Orchestra med trofeet fra Torino. De har i ettertid auksjonert bort statuetten.

England bedt om å holde Eurovision på vegne av Ukraina

Den europeiske kringkastingsunionen sier fredag at de har bedt britiske BBC om å arrangere neste års Eurovision Song Contest, som følge av krigen i Ukraina.

Det var det ukrainske innslaget «Stefania» av gruppen Kalush Orchestra som vant årets konkurranse, men situasjonen i Ukraina gjør det vanskelig å planlegge for arrangement der i 2023.

Nå har European Broadcasting Union tatt grep og fridd til Storbritannia.

Storbritannia ble nummer to i årets konkurranse, representert av Sam Ryder med «Space Man». Spania ble nummer tre, men de har allerede kunngjort at det er uaktuelt for dem å være vertskap neste år.

Britene har derimot tidligere sagt seg villig til å kunne arrangere, dersom det ikke gikk å få til konkurransen på ukrainsk jord. Normalt arrangerer vinnerlandet neste års Eurovision.

25 år siden sist

Sist Storbritannia var vertskap, var i 1998 – da i Birmingham. Nasjonen har gjort det dårlig på rankingen de siste årene, frem til TikTok-stjernen Ryder nå snudde den negative trenden.

NUMMER TO: Sam Ryder fra Enbgland.

Uansett er Storbritannia blant «De fem store», altså de som alltid er sikret plass i hovedfinalen, fordi det er de som er de største bidragsyterne til arrangementet.

Da Ukraina vant årets utgave, sa president Volodymyr Zelenskyj at de håpet å være vertskap i byen Mariupol. Byen har blitt lagt i grus av russiske angrep, og er nå okkupert av invasjonsmakten Russland.

– Vi vil gjøre vårt beste for å en dag gjeste Eurovisions deltagere og gjester i ukrainske Mariupol. Fritt, fredfullt, gjenbygd! sa presidenten.

Ukraina har tidligere arrangert Eurovision – både i 2005 og 2017.

HipHop-gruppen Kalush Orchestra beholdt ikke vinnertrofeet lenge. I mai gikk klenodiet under hammeren til inntekt for Ukrainas militære styrker. Auksjonssummen landet på 8,5 millioner kroner.

RETTELSE: VG skrev først at EBU hadde spurt London, men hvilken britisk by som i så fall skal arrangere, er ikke bestemt. Rettelsen ble gjort kl 12.37.