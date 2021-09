Sjur Vatne Brean (21): – Jeg prøver å være ung og dum

SPOILERALERT: Sjur spiller Sivert som tar livet sitt.

– Det er jo en krevende tematikk som man har lyst til å sette seg litt ordentlig inn i, og så er det et skummelt tema å snakke om også. Men mest av alt var det veldig fint og en veldig fin opplevelse med at det traff riktig. Det er jeg evig glad for – det kan jeg leve på lenge, sier Brean.