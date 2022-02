HOVEDROLLE: Zendaya Coleman som Rue i «Euphoria».

Dette vet vi om «Euphoria» sesong 3

Nå er det klart at det blir en ny sesong av ungdomsserien «Euphoria». Dette er hva vi vet så langt.

Publisert: Nå nettopp

1. Det blir ny sesong

Fredag 4. februar bekreftet HBO at sesong tre blir en realitet. Dette var ikke helt overraskende, i og med at «Euphoria» ifølge FlixPatrol har ligget på førsteplass av mest sette TV-serier hos HBO, iTunes og Google omtrent siden sesong to hadde premiere. Ifølge Variety har serien også vært den mest omtalte på Twitter i flere uker på rad.

Nyheten kom i en Twitter-melding på seriens offisielle konto:

2. Hva handler det om?

«Euphoria» handler om videregåendeeleven Rue (spilt av Zendaya) som sliter med rusavhengighet etter at faren gikk bort. Samtidig prøver hun å navigere vennskap, familiebånd og kjærlighet – og i vekslende grad å bli rusfri. Mens første sesong introduserte oss for Rue, familien hennes og hennes tilsynelatende store kjærlighet: transjenta Jules som nykommer på skolen, har sesong to vist oss mer av rollefigurene rundt Rue og Jules.

Vi har blant andre blitt bedre kjent med Rues tidligere bestevenninne Lexi Howard, spilt av Maude Apatow, hennes søster Cassie, spilt av Sydney Sweeney, og fått bakgrunnshistorien til Fezco (Angus Cloud) og faren til Nate (spilt av Eric Dane).

JULES: Hunter Schafer i sesong 2 av «Euphoria».

Det er vanskelig å vite hvor sesong tre tar oss, men så langt i sesong to sliter Rue fortsatt med rusavhengigheten og å kombinere den med vennskap og forelskelse.

3. Hvem er med?

Vi vil anta at både Rue (Zendaya) og Jules (Hunter Schafer) er med videre.

Rue har fått den nye vennen Elliot (Dominic Fike), samtidig som det er lenge siden vi så mer enn glimt til for eksempel Kat (Barbie Ferreira). Sannsynligvis er det både rom for nye rollefigurer i sesong to, samtidig som vi får se mer til andre som har vært mer i bakgrunnen så langt.

PAR: MJ og Spider-Man i «Spider-Man: No Way Home».

Flere fans har også uttrykt ønske om å se Zendayas angivelige kjæreste, hennes «Spider-Man»-motspiller Tom Holland, i «Euphoria».

I et intervju med Imdb om «Spider-Man: No Way Home», hevder Holland at han har lyst på en liten rolle i serien, og Zendaya sier hun vil prøve å hjelpe ham å skaffe seg en.

– Jeg har bedt om dette lenge, men det har ikke skjedd så langt, og jeg er veldig skuffet. Jeg har sikkert var på besøk på «Euphoria»-settet 30 ganger denne sesongen, sier Holland.

4. Når kommer den nye sesongen?

Vi vet selvsagt ikke sikkert. Sesong to ble kraftig forsinket på grunn av pandemien, og fikk to spesialepisoder i januar 2021 i stedet for ny sesong i ventetiden.

Cosmopolitan skriver «vi håper sesong tre blir lansert ikke så lenge etter sesong to». Sesong én kom i juni 2019, og sesong to nå i januar 2022. Så avhengig av pandemiutvikling og skuespillerplaner, kan vi kanskje se neste sesong på skjermen i begynnelsen av 2023.

