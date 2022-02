STØRST: Charli D’Amelio på utdeling av ESPY Awards i New York i juli i fjor.

Tiktoker Charli D’Amelio reagerer på null visninger

Charli D’Amelio (17) har flest TikTok-følgere i verden, men fikk likevel null visninger på sine nyeste videoer. Hun spør TikTok om hun blir straffet.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

17-åringen har torsdag morgen nær 136 million følgere på TikTok. I januar anslo Forbes at hun er den mesttjenende tiktokeren i verden når en tar med reklame, sponsorer og andre prosjekter. Hun skal ha tjent rundt 17,5 millioner dollar, omtrent 155 millioner kroner, i 2021.

Hun har totalt 10,5 milliarder visninger på videoene sine på TikTok, men onsdag gikk hun ut og lurte på om hun var sensurert uten å ha fått beskjed.

På Twitter, der hun har 5,4 millioner følgere, skriver hun onsdag kveld: «Hvorfor? TikTok, har jeg husarrest?» Hun legger ved en skjermdump av TikTok-profilen sin der hun viser til null visninger på de tre ferskeste videoene. Like før dette skrev hun: «Jeg får ikke delt toktokene mine.»

Ifølge Dexerto som først omtalte saken, er det uvanlig at Charlis TikTok-konto endres uten at hun får beskjed. De skriver at det kan se ut som D’Amelio er «skyggeutestengt». Om hun hadde vært åpent utestengt, hadde hun ikke kunnet gå inn på profilen, men siden hun kan gå inn på den, men ikke dele innhold, mener de det kan dreie seg om en skyggeutestengelse (shadowban).

TIKTOK-SØSTRE: F.v. Charli og Dixie D’Amelio på prisutdeling i New York i juli 2021.

TikTok har ikke svart på spørsmålene, men torsdag morgen har videoene hun pekte på fått visninger, i tillegg til at flere nye er delt – de åtte siste har fått mellom 384.000 og 4,5 millioner visninger. Dette er likevel lite for en tiktoker som ofte får 30–40 millioner visninger på videoene hun deler.

I tillegg til å være kjent fra TikTok, er Charli og søsteren Dixie også kjent fra TV-seriene «D’Amelio Show» på Disney+ og «Charli vs. Dixie» på Snap.