EKSPAR: Rob Kardashian og Blac Chyna i Las Vegas i 2016, mens de fortsatt var et par.

Rob Kardashian mot Blac Chyna i retten: − Ikke ekte kjærlighet

Rob Kardashian (35) vitnet onsdag om det han beskriver som et «giftig forhold» til eksen Blac Chyna (33).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Blac Chyna, tidligere realitykjendis og modell, krever nær 900 millioner kroner i oppreisning fordi hun mener Kardashian-familien har lagt karrieren hennes i grus.

Et sentralt punkt i striden, som nå utbroderes i Los Angeles Superior Court, er realityserien «Rob & Chyna», som etter kun en sesong ble tatt av lufta i 2016. Chyna anklager Kardashian-familien for å ha satt stopper for prosjektet.

Rob Kardashian var tidligere forlovet og samboer med Chyna, og de har en datter på fem år sammen. Forholdet ble behørig dokumentert på TV, før det endelige bruddet var et faktum like etter at første sesong var over.

Les også Kylie Jenner: Vitnet om angivelige truende meldinger fra Blac Chyna Mandag var det Kylie Jenners tur til å innta vitneboksen i rettssaken mellom Blac Chyna og Kardashian-klanen.

Da Rob inntok vitneboksen onsdag, snakket han om hvordan de to i sin tid ble kjent via Instagram.

– Alt skjedde veldig raskt, forklarte han ifølge People.

På spørsmål fra advokaten om hvorfor han ble værende i forholdet til tross for at Blac Chyna ifølge Kardashian-familien viste liten respekt for ham og hans slekt, svarte Rob at han på den tiden var svært langt nede.

– Jeg var nok på mitt aller verste stadium i hele mitt liv, på mitt svakeste, forklarte Rob og sa at Blac Chyna var den som tok seg av ham der og da.

– Så jeg ignorerte hennes dårlige oppførsel overfor min familie. Jeg var veldig sårbar og tenkte ikke nok over disse tingene, uttalte han.

– Det var ikke ekte kjærlighet. Men jeg brydde meg om henne. Vi har et barn sammen, og barnet mitt ble ikke født ut av vond vilje, la han til.

Rob sa også i retten at om det hadde vært de rette følelsene mellom ham og Blac Chyna, så ville de ha giftet seg.

– Men jeg ønsket ikke å være gift med en som henne.

Tidligere har både Kris Jenner (66), Kylie Jenner (24) og Kim Kardashian (41) inntatt vitneboksen. Alle har beskrevet det de mener var et usunt forhold.

Oppløpet til det pågående rettssaken startet allerede i 2017, da Chyna saksøkte Rob og andre i familien for å ha skadet merkevaren hennes og angivelig å ha drevet med verbal og fysisk mishandling av henne.

Alt toppet seg da Rob i 2017 la ut nakenbilder av Chyna på Instagram.

Chyna har tidligere søkt retten om å få bruke Kardashian som etternavn, men fått avslag.