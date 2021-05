REDD: - Jeg er virkelig ordentlig redd. Men det er samtidig også mye av grunnen til at jeg gjerne vil være med. Det er viktig å konfrontere redselen, sier Tshawe Baqwa Foto: Morten Bendiksen

Tshawe Baqwa: − Jeg gruer meg til absolutt alt

Tshawe Baqwa var både tøff og bråkjekk da han skulle selge seg inn som deltager i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». – Hva har jeg gjort nå? Jeg som både har høydeskrekk og vannskrekk.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det sier den populære artisten til VG dagen før han og ni andre kjendiser legger ut på den strabasiøse turen fra Lindesnes til Nordkapp. Hvordan det går, får vi se til høsten.

– Jeg gruer meg til alt, absolutt alt. Det er helt sant – jeg er virkelig ordentlig redd. Men det er samtidig også mye av grunnen til at jeg gjerne vil være med. Det er viktig å konfrontere redselen, Vekke min indre «Monsen», som jeg egentlig tror alle har inne i seg, fortsetter Tshawe.

Han vil gjerne være med til siste slutt i konkurranse med Thomas Numme, Petter Schjerven, freestylekjører Birk Ruud, komiker Rasmus Wold, bokser Cecilia Brækhus, artist Silya Nymoen, youtuber Agnete (Agnetesh) Husebye, danser Mona Berntsen og TV-personlighet og influencer Aurora Gude.

– I forhold til alle de andre deltagerne føler jeg bare god energi. Det er jeg glad for. Jeg har ikke pokeransikt og klarer ikke å være overdrevet høflig mot folk jeg ikke liker, sier Tshawe Baqwa.

Han legger ikke skjul på at skulle han først være med i en TV-konkurranse som kan ta all hans tid i opptil en måned, kunne det ikke ha passet bedre enn akkurat nå.

– På grunn av pandemien går ikke dette utover noe av det andre vi holder på. Vi har jo ikke hatt en konsert på over ett år, sier Tshawe Baqwa

HVEM BLIR NORGES TØFFESTE: Bakerst fra venstre: Tshawe Baqwa, Agnete (Agnetesh) Husebye, Rasmus Wold, Silya Nymoen, Birk RuudForan fra venstre: Mona Berntsen, Thomas Numme, Cecilia Brækhus, Petter Schjerven, Aurora Gude. Foto: Morten Bendiksen

I løpet av det siste året har det vært presseoppslag både om at han og Madcom-makker Yosef Wolde-Mariam har slitt med inkassogjeld og fare for å gå konkurs. Men det vil ikke artisten snakke om nå. Ei heller om det er penger å tjene på deltagelsen i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

– Dette er en «krig» om det indre – og ikke om lommeboken, sier Tshawe Baqwa.

Men for TVNorge og Discovery, er dette programmet uten tvil god butikk. Vårens sesong ble en av de mest sette sesongene av TV-serien noensinne med et snitt på nærmere 700.000 per episode.

– «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» leverer utrolig godt. Programmet fortsetter å være like populært blant de lineære seerne våre samtidig som de som ser på discovery+ har trykket det til sitt bryst. Det er vi veldig stolte av, sier programdirektør i TVNorge og Discovery Networks, Magnus Vatn.

Marianne Massaui, TV-sjef i mediebyrået MediaCom mener at mye av forklaringen på suksessen ligger i at dette er er et familievennlig konsept som favner bredt.

– Det er hyggelig TV hvor ingen er slemme mot hverandre. Med et konkurranseelement og konstruktivt lagarbeid som folk liker. Det er en god cast med kjente personligheter som sammen skaper gode TV-øyeblikk, sier Massaui til VG.

Det er bare en kvinne som så langt kan smykke seg med tittelen «Norges tøffeste kjendis» – og det er den tidligere langrennsløperen Marthe Kristoffersen som vant i 2018. For øvrig ser listen over tidligere vinnere ut slik: Harald Martin Brattbakk, Pål Anders Ullevålseter, Didrik Solli-Tangen, Christer Basma, Olaf Tufte, Bjørn-Einar Romøren, Anders Jacobsen, Ole Martin Årst, Thomas Alsgaard, Jon Almaas og Henrik Elvestad.