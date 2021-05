VANT: Italia vant til slutt den internasjonale finalen med sangen «Zitti E Buoni». Norske TIX endte som kjent på 18. plass. Foto: Sander Koning / POOL / ANP POOL

Nesten 1,5 millioner så Eurovision-finalen på lørdag

1.481.000 så Italia vinne årets finale i Eurovision. Men da TIX kom på scenen satt hele 1.764.000 seere benket foran skjermen.

Av Jørn Pettersen

Dette er det høyeste seertallet for en Eurovision-finale siden 2015. Den gang var det 1.681.000 som så finalen.

I følge NRK Analyse var det over 2,2 millioner seere som var innom sendingen i løpet av lørdagskvelden. Da TIX kom på scenen satt hele 1.764.000 seere benket foran skjermen.

Tallene inkluderer live-seing i NRK TV, i tillegg har 18.000 sett on demand. Det er jevnt over svært høye seertall i alle aldersgrupper, der de under 30 år har den høyeste markedsandelen.

– Det ser ut som det har vært en fornying av dem som ser på Eurosong denne gangen. Det er flere seere i aldersgruppen 12 til 29 år enn i aldersgruppen over 67 år, sier analysesjef i NRK Kristian Tolonen til VG.

Samlet seertall for 12–29 er 297.000, mens tilsvarende tall for 67+ er 254.000. Bortsett fra det, er det flest seere i aldersgruppen 50–66 år med 457.000. Tett fulgt av de mellom 30 og 49 med 434.000 seere, ifølge Kantar TVOV-undersøkelsen, VOSDAL.

– Vi har jobbet hardt og målrettet for å øke oppslutningen og engasjementet rundt MGP og Eurovision. Resultatet av arbeidet gjenspeiler seg i seeroppslutningen, sier prosjektleder Stig Karlsen i NRK i en kommentar.

Seertallene for den norske MGP-finalen i februar var også svært høye med 1.082.000 seere.

Seertall Eurovision 2010: 1.979.000 2011: 993.000 2012: 1.094.000 2013: 1.519.000 2014: 1.377.000 2015: 1.681.000 2016: 889.000 2017: 1.354.000 2018: 1.370.000 2019: 1.247.000 Kilder: Kantar TV-undersøkelsen (tom. 2017) og TVOV-undersøkelsen (f.o.m. 2018) Vis mer

– Dette er utrolig gode seertall. Dette blir nok et av årets mest sette programmer i 2021, sier TV-sjef Marianne Massaui i MediaCom til VG.

I fjor var det som kjent ingen Eurovision-finale, men i 2019 var det 1.247.000 seere som fulgte finalen fra Tel Aviv og norske KEiiNO som til slutt kom på 5. plass av 26 mulige med 338 poeng.