RETTSSAK: Realitydeltager må møte i retten. Foto: Berit Roald / NTB

Realitydeltager tiltalt for vold – TV-selskap kjente ikke til saken

En deltager i et norsk realityprogram er tiltalt for å ha skadet en annen person på et utested.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter politiadvokaten i det aktuelle politidistriktet til VG.

Deltageren, som er i 20-årene, er under tiltale for «å ha skadet en annens kropp eller helse», etter straffelovens paragraf 273.

Det var i januar 2020, inne på et utested, at tiltalte skal ha slått en mann i ansiktet slik at han ble påført nesebrudd.

Rettssaken skulle opprinnelig gå i januar i år, men ble utsatt. Årsaken var at et av vitnene var i utlandet på det tidspunktet. Derfor måtte saken utsettes.

Politiadvokaten i det aktuelle politidistriktet bekrefter at saken skal berammes på nytt.

– Saken kommer mest sannsynlig opp for retten i høst, forteller hun.

VG har snakket med TV-selskapet som står bak realityprogrammet. De forteller at de ikke var kjent med at en av deltagerne er tiltalt for vold.

– Vi ble etter at innspillingen av serien var over, kjent med at en av deltagerne kanskje er involvert i en sak i rettssystemet. Hvis dette er tilfellet, følger vi vanlige rettsprinsipper, og deltageren er dermed å anse som uskyldig inntil det eventuelt foreligger en rettskraftig dom, skriver pressesjefen i TV-selskapet i en e-post.

Pressesjefen forteller videre at dette ikke vil påvirke realityserien.

VG har vært i kontakt med deltageren som via tekstmelding svarer: «Jeg er på jobb, og vil ikke gi noen kommentar», og henviser til TV-selskapet.

– Opplyste du TV-selskapet om tiltalen før du ble med?

– Jeg har sagt nå at jeg ikke skal gi kommentar, svarer deltageren i en tekstmelding.