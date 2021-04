To får bøter etter omstridt «Farmen»-fest

Politiet i Finnmark har i dag utskrevet to forelegg til arrangøren av «Farmen»-festen, som ble holdt på klubbhuset til Indre Billefjord idrettslag på kvelden lørdag 27. februar 2021.

Det skriver Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

– Etter gjeldende nasjonale regler på tidspunktet var det ikke lov å gjennomføre private arrangement innendørs med flere enn 10 personer, sier Morten Daae i Finnmark politidistrikt i pressemeldingen.

Idrettslaget og en person får et forelegg på 20.000 kroner hver for å ha arrangert festen og brutt smittevernloven.

Saken mot de øvrige deltarne er henlagt etter bevisets stilling.

– Etter å ha vurdert saken og forskriften har vi kommet til at det er tvil om at deltakerne på et arrangement av denne type kan straffes slik forskriften nå er. Derfor er forholdet henlagt for deres del, sier Daae i pressemeldingen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Nils Kvalvik uten å lykkes.

Minst 11 «Farmen»-deltagere og fem personer fra Billefjord idrettslag deltok på festen. Videoer fra denne kvelden, delt av «Farmen»-kjendisene selv, viser over 20 personer i samme rom.

Anledningen var at realityvennene skulle støtte «Farmen»-prest Thor Haavik (26), som holdt gudstjeneste til inntekt for at kirken skal holde åpent gjennom vinteren.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med leder for Billefjord idrettslag, Arnulf Thomassen, etter nyheten om forelegget.

Ordfører i Porsanger kommune, Aina Borch konstaterte at «Farmen»-deltagerne brøt flere nasjonale corona-forbud på festen. Kort tid etter uttalte politiet i Finnmark at de skulle etterforske saken.

I februar opplyste Karianne Vilde Wølner at alle deltagerne hadde tatt to coronatester, og vært i karantene, for at oppholdet på Finnmarksvidda skulle være trygt.

– Vi er på en tur i Finnmark, men vi har alle testet oss og vært i karantene. Vi er derfor i samme kohort, men det vet ikke folk – så jeg forstår at noen reagerer, sa Wølner.

Porsangers kommuneoverlege, Jørn Gregersen, avkreftet derimot at de ble regnet som én og samme kohort.

Nils Kvalvik fastholdt likevel ved at sammenkomsten var lovlig.

– Utover det har vi ingen kommentar, sa Kvalvik, og viste til Billefjord idrettslag, som var arrangører.