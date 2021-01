MER BANK: Maja E. Christiansen, Odin Waage og Kasper Antonsen (fra venstre) i sesong nummer to av «Rådebank». Foto: Max Emanuelson / NRK

TV-anmeldelse «Rådebank (sesong 2)»: Tøffe gutter gråter

Råneren banker alltid to ganger.

Publisert: Nå nettopp

«Rådebank» (sesong 2)

Norsk ungdomsdrama i åtte deler

Premiere på NRK 21. januar

Serieskaper og manus: Linn-Jeanethe Kyed

Regi: Daniel Fahre

Med: Odin Waage, Sjur Vatne Brean, Maja E. Christiansen, Kasper Antonsen, Natalie Bjerke Roland, Kyrre Haugen Sydness, Sven Nordin

Karakteren som sto i sentrum i første sesong av «Rådebank», Glenn Tore, best kjent som «GT» (Waage), er nesten for en bifigur å regne i første halvdel av sesong 2.

Vi er tettest på GTs bestevenn Sivert (Vatne Brean) – og hans opp- og nedturer.

OPP OG NED OG OPP IGJEN: Sjur Vatne Brean i «Rådebank». Foto: NRK

Ned: Planene hans om å studere må avlyses inntil videre. Opp: Han kjøper ny bil («150 løk») – riktignok for penger han ikke har, og riktignok fra Stian «Staysman» Thorbjørnsen (ville du kjøpt en bruktbil av den mannen?).

Ned: Han krasjer. Opp: Han får en date med Maria (Bjerke Roland), som er tilbake i Bø for sommeren. Hun er smart, politisk engasjert og spektakulært pen. (Søtt øyeblikk: Da Sivert googler «hva betyr ‘ta en kaffe?’»).

Ned: Han klarer, i umodne anfall av såret stolthet, å støte folk fra seg. Opp: Han holder en vellykket og velskrevet appell på vegne av rånerkulturen i Bø i Telemark, der han taler ordførerens visjon om «et grønnere sentrum» midt imot. «Rånerkulturen er vår dannelse», sier han, og har helt rett.

«150 LØK!»: Stian «Staysman» Thorbjørnsen i «Rådebank». Foto: NRK

Sivert vikler seg inn i løgner og driter seg ut. Men han får sannelig mange nye sjanser også. Han slår en som en troverdig type: Det går utmerket godt an å være både snill og velmenende og dum og feig samtidig.

Midtveis i sesongen skjer det noe svært dramatisk, og som setter lyskasteren tilbake på GT. Hva da? Det vil jeg ikke si. Men jeg kan avsløre så mye som at «Rådebank» med dette går fra å være en enkel og ganske lett serie om ung kjærlighet, til å bli en serie med et budskap.

Guttene og jentene i «Rådebank» må med ett bli voksne. Det ligger ikke naturlig for noen av dem. Men det er enklere for noen enn andre.

DOLLARGLISET: Odin Waage i «Rådebank». Foto: NRK

Har serien, og manusforfatter Linn-Jeanethe Kyed, gjort seg fortjent til å ta denne plutselige u-svingen? (Som noen vil oppfatte som beundringsverdig dristig, og andre som påtatt «tidsriktig»). Det er jeg, om jeg skal være ærlig, ikke hundre prosent overbevist om at den har.

På den annen side: Utviklingen innebærer også at «Rådebank 2» gir oss mer å bite i enn i den første runden. Det er mer mat her, genuine moralske dilemmaer og ekte, vonde følelser. Ikke bare lovey-dovey og klinings i gylne kornåkre og dust motlys, som forrige gang. (Slapp av, det er noe. Bare klart mindre. Av smittevernårsaker, kanskje?).

MEN NÅR SKAL DE SKJØNNE AT DE ER SOM SKAPT FOR HVERANDRE?: Maja E. Christiansen iakttar Odin Waage i «Rådebank». Foto: NRK

Bruken av aproposmusikk er nesten like insisterende som i «Normal People». Og hva slags venner er det egentlig som venter én halvliter med å spørre om hvordan det gikk på eksamen, når de er klar over hvor viktig resultatet var for Sivert?

Det skal også sies at «Rådebank 2» i perioder står nokså stille – til tross for den voldsomme dramatikken. Mange vil tenke at sesongen er mindre romantisk også. De vil ha et poeng.

«OG HVORDAN VAR DAGEN DIN?»: Kyrre Haugen Sydness og Sjur Vatne Brean i «Rådebank». Foto: NRK

Men selve miljøet – høy fart, dårlig musikk – er interessant, og skuespillet godt. Det gjelder både ungdommene og de få voksenpersonene som gjør seg gjeldene. Selveste «Kaptein Sabeltann«, Kyrre Haugen Sydness, er utmerket som Siverts far, Johannes, og ingen TV-serie har noensinne blitt dårligere av at Sven Nordin stikker innom for å drikke boksøl og spille TNT.

Maja E. Christiansen, som GTs «bror» og hvorfor-skjønner-de-ikke-selv-at-de-burde-være-kjærester venninne, Hege, får mer å spille på en forrige gang. Det samme gjelder Kasper Antonsen, som Robert (fete sko!).

«HAR DET KLIKKA FOR DEG, ELLE? SELVSAGT ER «TELL NO TALES» BEDRE ENN «INITUITION»!»: Far, spilt av Sven Nordin, og sønn, Odin Waage, diskuterer TNT i «Rådebank». Foto: NRK

«Rådebank 2» er mindre ensformig enn eneren. Det er et grunnleggende realt univers Kyed har skapt, og hun får betalt som fortjent i den gripende sluttscenen.

Den er en punchline man har sittet og ventet på, men som gjør større inntrykk enn man hadde regnet med.