I KAMP: Markus Bailey tapte tvekampen mot Öde Nerdrum og måtte forlate «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen / TV 2

Ute av «Farmen kjendis»: − Kjipt at jeg tabbet meg ut

Etter å ha vært på «Farmen kjendis» i knapt én uke, måtte Markus Bailey (28) forlate gården.

Publisert: Nå nettopp

Søndag var det klart for årets tredje tvekamp i «Farmen kjendis», og denne gangen var det Markus Bailey (28) og Öde Nerdrum (25) som måtte ut i ilden.

De to konkurrerte i slegge, og til slutt var det Nerdrum som stakk av med seieren.

– Det var kraft mot presisjon, og presisjon vant, sier Bailey til VG.

Bailey, som kom inn som utfordrer samme uke, måtte derfor takke for seg etter et kort opphold på gården.

– Det var jo kjipt, men jeg tror på en måte at det var helt greit. Han vant hederlig, og alle var så glad på hans vegne. Så da tenkte jeg at det var for det beste.

I kampen ville Bailey bruke kraft til sin fordel, men bommet på den første naglen. Den spratt flere meter bort, og han mistet tid han ikke klarte å ta igjen.

TAPTE: Markus Bailey og Öde Nerdrum konkurrerte i slegge. Da Bailey bommet på den første naglen, tapte han masse tid. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Det er kjipt at jeg tabbet meg ut, men jeg gjorde mitt beste. Jeg kjente før kampen at nervene kom krypende, og at konkurranseinstinktet begynte å boble. Jeg var så fryktelig fokusert, så ble jeg blind som en rotte og bommet på første.

Bailey legger ikke skjul på at han hadde et ønsket om å ta seg videre til neste uke.

– Jeg ville jo gå langt, lære masse og bli en god bonde. Det var kjipt når man hadde lyst å være med videre, men det er ikke en feriekoloni, og det er en del av konkurransen.

Ble påvirket

Stemningen var god mellom Bailey og Nerdrum, samt de andre deltagerne, etter tvekampen. Under andrekjempevalget gikk det derimot ikke helt smertefritt for seg

Influencer Anniken Jørgensen ble blant annet svært opprørt over at flere av deltagerne hadde påvirket Bailey til å velge Nerdrum.

Og Bailey følte seg påvirket.

– Jeg får litt vondt nå når jeg hører det Anniken sier, at jeg kanskje har blitt litt påvirket av noe noen har sagt, også stemmer det ikke helt. Da føler jeg meg dust og dum, sa han etter valget.

Han hadde hørt fra flere av de andre deltagere at Nerdrum ønsket en kamp, noe som viste seg å ikke helt stemme.

Til VG sier Bailey at han uansett prøvde å velge ut ifra hvem han trodde han kunne slå.

– Men jeg hadde jo ikke fått så god kontakt med alle, så jeg prøvde å høre litt rundt for å høre hva andre anbefalte, sier han og legger til:

– Det at andre sa han ønsket kamp gjorde at valget ble lettere. Men jeg tror ingen sa det for å være kjipe mot ham, derimot at de hadde tolket det sånn.

– Hva tenker du om at du ble valgt som førstekjempe samme uke som du kom inn på gården da?

– Det var et taktisk valg fordi det ikke skapte noe dårlig stemning, og det skjønner jeg.

Hadde ett spesielt mål

Bailey sier han ikke sitter igjen med noen form for bitter følelse.

– Det var så hyggelig, og jeg følte aldri på noe kjipt. Alle var snille og tok meg godt imot, også er det naturlig at man blir en outsider som utfordrer.

Men han sier det var spesielt én ting som var litt surt, som følge av det korte oppholdet.

– Målet mitt var jo at jeg skulle gå ned i vekt. Jeg hadde jo lyst å komme hjem og si «se hvor tynn jeg har blitt», men det rakk jeg aldri. Jeg fikk kanskje litt større biceps, ler han.

VENNER: Det var god tone mellom Bailey og Nerdrum etter tvekampen. Foto: Alex Iversen / TV 2

Og til tross for et kort opphold stoppet ikke det ham fra å få nye venner.

– Jeg har møtt flere i ettertid og det er veldig hyggelig. Det er god tone, og jeg kom ganske greit overens med alle. Andre hadde intriger, mens jeg kom inn og gikk raskt ut igjen.