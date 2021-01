A1: Fra venstre: Christian Ingebrigtsen, Mark Read og Ben Adams. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB

A1-medlemmer tippes som «Vikingen» i «The Masked Singer UK»: − Telefonen gikk amok

Det er ikke bare Morten Harket som antas å være deltager i britenes variant av «Maskorama».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Over syv millioner seere samler seg nå hver lørdag for å se «The Masked Singer UK». Programmet er i sin andre sesong.

I skrivende stund gjenstår syv deltagere, to av dem skal ut i kveld. Blant de allerede utstemte er artistene Mel B og Sophie Ellis-Bextor.

Både i Norge og Storbritannia spekuleres det tungt i at det er Morten Harket som skjuler seg bak vikingkostymet, ikke minst etter at vikingen sang a-has eviggrønne «Take On Me» sist helg.

Men det svirrer andre teorier – også disse på grunn av «Take On Me».

Telefonstorm

Boybandet A1 tok sin coverversjon av låten helt til topps på den britiske hitlisten i år 2000. Og dommer Rita Ora tok sist helg til orde for at det kunne være A1-medlem Ben Adams (39) som er vikingen.

Til VG sier Adams at mobilen hans freste etter at Ora lanserte teorien.

– Telefonen gikk amok! Det virket som om alle jeg noen gang har kjent tok kontakt, humrer han.

– Så, er du vikingen?

– Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte! Det er gøyest slik, er det ikke?

EN OG SAMME? «Vikingen» (t.v.) og Morten Harket. Foto: ITV/Vincent Dolman/Shutterstock og Andrea Gjestvang

Adams, som har norsk kjæreste, forteller at han i hovedsak har befunnet seg i Norge det siste året.

Han vil ikke utelukke seg selv som viking av den grunn:

– Mye av programmet er forhåndsinnspilt ... og det har jo vært mulig å reise frem og tilbake i jobbsammenheng.

Ifølge Adams er det mange venner av ham som holder en knapp på Harket.

– Men flere som sier de er overbevist om at det er Harket, har også spurt meg om det er meg. Haha!

Flere noterte seg at vikingen sist helg ikke gikk for de høyeste tonene på tampen av «Take On Me»-refrenget.

– Jeg kunne åpenbart gjort den bedre, ler Adams.

– Jeg greier fortsatt å nå så høyt i toneleie, sier han, og minner om at det ikke er noen spøk å synge «Take On Me»-refrenget slik det er best kjent, når man har kommet i Harkets alder (61).

Sikker på Harket

A1s norske medlem, Christian Ingebrigtsen (44), har også vært foreslått som mulig viking av «The Masked Singer»-seerne.

Bandets tredje medlem, Mark Read (42), fyrte opp under spekulasjonene da han gratulerte Ingebrigtsen med fødselsdagen mandag denne uken:

– Jeg kan bekrefte at det ikke er meg, sier Ingebrigtsen til VG.

– Jeg også er helt sikker på at det er Morten Harket bak masken. Det høres veldig tydelig ut at det er han som synger. Men jeg forstår hvorfor spekulasjonene kommer, for jeg mistenker at de med vilje sår litt tvil med hintene de gir, nettopp for å gjøre det mer spennende.

HITMAKER: Christian Ingebrigtsen, her sammen med fjorårets Melodi Grand Prix-vinner Ulrikke Brandstorp, hvis vinnerlåt «Attention» de skrev sammen med Kjetil Mørland (bak). Foto: Tore Meek

I siste program viste ITV blant annet et kart hvor det sto «A1», som ledetråd.

– Så er det heller ikke så mange nordmenn som har hatt førsteplassen på hitlistene der borte, og som britene kjenner til. Så det er naturlig at hvis det skulle vært noen andre enn Morten, så er det noen som gjetter på meg.

«Vikingen» skal synge Coldplays «The Scientist» i kveldens program.