GODT Å KOMME HJEM: Ulrikke Brandstorp begynte å bli sliten og syntes det var godt å komme hjem til samboeren. – Jeg husker godt første natten da jeg holdt rundt kjæresten min, da var jeg sikker på at det var sekken fra Kompani Lauritzen jeg klamret meg til. Foto: Matti Bernitz

– Jeg tror mange ble overrasket over hvor tøff denne lille frøkena er

Lørdag var det Ulrikke Brandstorp (25) som måtte forlate «Kompani Lauritzen». – Det har vært en opplevelse jeg aldri ville vært foruten – og jeg har lært mye om meg selv. Både på godt og vondt.

Av Jørn Pettersen

Det sier den tidligere MGP-vinneren til VG.

– Jeg begynte å bli sliten da jeg gikk ut. Det var ikke så mange muligheter til å hente seg inn underveis. Dessuten var det godt å komme hjem til samboeren min. Jeg husker godt første natten da jeg holdt rundt kjæresten min, da var jeg sikker på at det var sekken fra Kompani Lauritzen jeg klamret meg til.

Ulrikke Brandstorp ler godt ved tanken. Hun og Oskar Nordberg møttes på vårparten i fjor, like etter at pandemien brøt ut. I august ble de samboere – og i september begynte innspillingen av årets sesong av «Kompani Lauritzen».

– Å være borte så lenge bare noen uker etter at vi hadde flyttet sammen, var nok det jeg gruet meg mest til, sier Ulrikke.

Hun legger ikke skjul på at hun hadde en tøff start på 2020 da covid-19-viruset avlyste hele Eurovision-sirkuset. Nedturen ble forsterket da NRK bestemte at hun ikke automatisk kunne være Norges representant i 2021 i stedet, slik hun sterkt ønske.

– Jeg har alltid vært bevisst på hvem jeg er og hvor jeg står. Ikke minst etter det året som har vært. Jeg er trygg på meg selv i situasjoner hvor jeg har kontroll. Men hvordan kom det til å bli i «Kompani Lauritzen» hvor jeg hadde null kontroll?

Det var spørsmål jeg stilte meg selv – og jeg skal ærlig innrømme at jeg var redd for svarene. Men det gikk fint og jeg er stolt over meg selv. Jeg tror mange ble overrasket over hvor tøff denne lille frøkena er.

Ulrikke forteller at hun på forhånd var spent på hvordan samholdet mellom deltagerne i «Kompani Lauritzen» kom til å bli.

– Vi var tross alt 14 personer som alle er vant til å få mye oppmerksomhet. Jeg er mye i meg selv, prater mye og kan være irriterende positiv. Men alle fant sin plass. Dette var mer som en dokumentar enn et underholdningsprogram. Ingenting ble filmet på nytt, det ble ikke konstruert noe drama som ikke var der. Alt ble så realtisk, man var ikke redd for å åpne seg – eller at vi skulle bli klippet ut av kontekst. Det gjorde også at det ble veldig stas å vise seg fra en annen side, sier Ulrikke Brandstorp.

TAKKER FOR SEG: Ulrikke Brandstorp takker for seg etter at hun tapte lørdagens dimmekamp mot Håvard Tjora. Foto: Matti Bernitz

Nå er hun godt tilbake i det som begynner å ligne en hverdag igjen.

– Da jeg gikk ut begynte jeg å kjenne på slitasje på kroppen, men heldigvis gikk det jo bra, Nå er jeg i studio igjen og lager masse musikk og føler at jeg er kommet dit i livet at jeg begynner å finne meg selv. Og viktiges av alt – forbereder jeg meg på rollen som Sophie i «Mamma Mia» som kommer på Folketeateret til høsten.