MORDEREN: Under julemiddagen avsløres det hvem som har tatt livet av familiemedlemmer hele desember.

Her avsløres morderen i «Jul i Blodfjell»

Publisert: 25.12.17 12:01

TV 2017-12-25T11:01:57Z

SPOILER ALERT! Vi har tatt en prat med skuespilleren som gjemmer seg bak julenissekostymet i «Jul i Blodfjell». Ikke les dersom du ennå ikke har sett episoden!

Gjennom hele desember har medlemmene familien Soot blitt stadig færre. Én etter én har de bli tatt av dage av en ukjent morder, men på selveste julaften avsløres personen bak julenissemasken og de blodige drapene.

– Jeg koste meg, sier Kevin Vågenes .

I «Jul i Blodfjell» har han tre roller – tørrvittige onkel Rune, sangglade Siri og kosbesatte Putti.

– Overraskende

De blir alle myrdet i løpet av desember – eller? I ekte Agatha Christie-stil har morderen forfalsket sin egen død. For ingen skal stå i veien for julekosen, det sørger Putti for. Det er nemlig hun som skjuler seg bak nissemasken.

– Det var overraskende for meg også!

– Jeg synes det var utrolig gøy da jeg skjønte at det gikk den veien, forteller Vågenes om morderrolledebuen.

For alt Putti ønsker seg er en koselig jul. Men det er vanskelig når familiemedlemmene bidrar til å sette julekosen i fare. Da tar Putti grep, noen ganger bokstavelig talt, og til slutt er det få personer rundt bordet på julaften – Nanna, Svein, onkel Konrad og Toffen.

Da kommer Putti forkledd som nissen inn med tunge skritt, og drar langsomt av seg masken.

– Hun er absolutt syk og forskrudd, men jeg tenker at Putti har mye godt i seg. Tenk om de bare kunne tatt imot all den hyggen og kosen hun kom med. Det er jo på en måte deres egen skyld, fleiper Vågenes.

At han spiller morderen betyr at han også er ansvarlig for at de to andre karakterenes hans ble avskåret fra julefeiringen.

– Det synes jeg ikke var noe hyggelig. Men hvis den sterkeste karakteren skulle være igjen til slutt, så måtte det jo bli sånn. Jeg skjønte jo at noen av mine måtte inn i dødsriket til slutt, sier komikeren.

Godt bevart hemmelighet

«Jul i Blodfjell» har gitt gode seertall og anmeldelser for TVNorge. Vågenes forteller at han har fått flere meldinger fra seere som forteller at det har vært oppe til stor diskusjon i stuen om hvem som står bak mordene.

– Jeg tror folk har synes det oppriktig har vært spennende. Det var akkurat det vi håpet kanskje mest på, sier han.

Han er spent på reaksjonene som kommer når det avsløres at en av hans karakterene står bak den blodige tokten gjennom høyfjellshotellet. Men det er ikke bare seerne som har diskutert hvem morderen kan være. Kun de skuespillerne som er med i den siste episoden fikk vite at det var Putti som sto bak. Det skapte diskusjoner innad i gjengen.

– Det var vanskelig å være med i diskusjonen på en troverdig måte, uten at noen skjønner det. Jeg tror jeg latet som om jeg trodde det var Toffen på et tidspunkt, sier Vågenes.

Også Ine Jansen, som spiller Nanna, forteller at hun ble overrasket da morderen ble avslørt.

– Jeg ble enda mer overrasket over at de fikk det til å gå opp. Jeg ble imponert over plottet.

– Kevin er knallbegavet og gjorde meg kjempeimponert. Jeg har ledd i alle scener med ham. Om det er inni meg eller utenpå, sier hun.

