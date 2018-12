MELKESPANN: Karianne (bildet) tapte mot Tonje. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Karianne slått på målstreken i «Farmen»: – Mistet følelsen i armen

Karianne Sissener Amundsen (28) var psykisk utslått allerede før hun møtte Tonje Frøystad Garvik i melkespann.

Karianne, som ble nektet å stille opp på «God morgen, Norge» tidligere i uken, ble slått på målstreken og måtte dermed overlate finaleplassen til Tonje og Kjetil Nørstebø (28).

– Jeg var sinnssykt nedbrutt psykisk etter alle konkurransene og det harde presset jeg la på meg selv. I tillegg var det veldig kjipt å møte Tonje i tvekamp. Hun er blitt en av mine aller nærmeste venner, og var det også på gården. Derfor var det tungt å kjenne på at vi skulle prøve å slå hverandre ut, sier Karianne til VG.

Selv om hun tar til tårene når utfallet av melkespannkonkurransen er klart, presiserer Karianne at hun unte Tonje å gå videre til finalen.

– Gråten kom fordi jeg var så sliten. Jeg var opptatt av at hvis Tonje skulle vinne over meg, så måtte det skje i en rettferdig kamp, der jeg ga alt. Så det gjorde jeg. Jeg var skikkelig klar.

Melkespann var den øvelsen 28-åringen fra Oslo var aller mest usikker på.

– Jeg holdt i over fem minutter under kampen, men da jeg øvde før jeg flyttet inn på gården, klarte jeg aldri mer enn to og et halvt minutt.

Karianne følte selv underveis i konkurransen at hun holdt armene strake, men programleder Gaute Grøtta Grav (39) korrigerte henne hyppig.

– Til slutt hadde jeg mistet all følelsen i den ene armen, så jeg skjønner at han måtte stoppe kampen, sier hun.

Da det omsider var over, følte Karianne mest lettelse.

– Det var som om ti kilo ble løftet fra skuldrene mine. Og skulle jeg først bli slått i en tvekamp, så er jeg glad det var for Tonje.

Karianne kom inn som utfordrer noen uker ut i konkurransen, men ble tatt godt imot av de andre.

– Første gang jeg satte foten på den brygga, var jeg kjempenervøs. Men jeg møtte så mye varme og glede, spesielt fra damene. Og jeg ble ikke valgt til førstekjempe en eneste gang. Jeg har fått venner for livet, sier 28-åringen, som jobber som musiker.

Hun ser på «Farmen» som et godt trekk for å «booste» karrieren.

– Jeg håper alle som ble kjent med meg gjennom TV-skjermen vil følge med på musikken min fremover, smiler hun.

Nylig slapp hun singlen «Symbol», hvor nettopp «Farmen»-paret Tonje og Lene Sleperud (29) figurerer i musikkvideoen: