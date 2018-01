Paris Hilton fikk forlovelsesring til 16 millioner - leier inn egne «ringvakter»

Publisert: 05.01.18 11:43

TV 2018-01-05T10:43:06Z

Ifølge TMZ har Paris Hilton og forloveden Chris Zylka leid inn ekstra vakthold til å følge henne og ringen, etter at han fridde med en ring verdt to millioner dollar tidligere i uken.

Det var i skibakkene i Aspen i Colorado forrige helg at Zylka (32) gikk ned på kne og fridde til kjæresten. Paris Hilton (36) sa ja og delte opplevelsen med sine åtte millioner følgere .

Ifølge kjendisnettstedet TMZ har den positive opplevelsen også fått andre følger. I tillegg til sitt vanlige vakthold hjemme, skal paret ha leid inn livvakter som har fulgt dem 24 timer i døgnet helt siden hun fikk ringen.

Vaktene skal være kledd i sivil for å vokte ringen med en 20-karats pæreformet diamant som er verdt to millioner dollar - drøye 16 millioner kroner.

Flere kjendiser har opplevd å bli ranet for dyrebare smykker de siste årene, blant andre Hiltons tante, «The Real Houseviwes of Beverly Hills»-stjernen Kyle Richards , og ikke minst det brutale ranet av Kim Kardashian West i Paris.

Hilton viser fram ringen på flere bilder på Instagram.

Sosietetskjendisen Paris Hilton ble kjent med realityserien «The Simple Life». Chris Zylka er skuespiller og modell. De to møtte for første gang på en Oscarsfest for åtte år siden, men ble sammen først for to år siden, ifølge People. Hilton offentliggjorde forholdet i februar i fjor.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!