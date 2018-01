RETT UT: Aune Sand tapte vinterens først «Farmen kjendis»-tvekamp, og måtte søndag reise hjem fra gården. Foto: Alex Iversen, TV 2

Aune Sand ute av «Farmen»-kjendis

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 07.01.18 22:05

TV 2018-01-07T21:05:34Z

– Jeg ble tvunget inn i en kjip situasjon, mener Aunes «overmann».

Søndag kveld måtte Aune Sand ta den tunge turen ut av «Farmen kjendis», etter å ha tapt tvekampen i slegge mot «Newton»-programleder Stian Sandø. Dermed ble det med én gårdsuke for den kjente kunstneren og forfatteren.

– Jeg kom godt overens med samtlige, så det var kjipt å velge Aune. For jeg digget alle, forteller førstekjempe og tvekampvinner Stian Sandø til VG.

– Jævlig kjedelig

For mens «killer-crewet», ved Stian, Frank Løke, Dennis Vareide og Stian «Staysman Thorbjørnsen, tilbragte dagene ved flåten nede ved vannet, var Aune som oftest oppe på gården sammen med jentegjengen.

– Jeg ble godt kjent med Aune etter hvert, men han var som oftest ikke sammen med oss. Da ble det naturlig å velge ham. Men det var jævlig kjedelig. Jeg ble tvunget inn i en kjip situasjon ved å bli valgt til førstekjempe. Aune var en fin motvekt til alle som spilte et spill - og en karakter ut av en annen verden, mener han.

– Og hvordan tok Aune exiten?

– Han tok det sykt fint. Men jeg følte hele veien at jeg kom til å vinne uansett. Jeg ante ikke noe om hvor mye han trener, men selv trener jeg mye. Og så er jeg yngre enn ham.

Fascinert av dramaet

Under oppholdet på gården var det vanskelig for Stian ikke å legge merke til dramaet rundt spesielt storbonden Erlend Elias. Klimakset kom i forkant av tvekampen, da Erlend rømte tinget etter å ha fått kritikk av Frank Løke.

– Jeg var mest fascinert, egentlig. Når gutten får makt, skjer det noe. Det er rene studien. Tolkningen hans av hvordan han er som leder er fascinerende. Han likte å true folk med at han skulle velge dem til førstekjempe, sånn at alle var redde hele tiden.

Og på det området var Aune Sand ekstra god å ha for å få opp humøret.

– Aune tullet ofte med det. Det hendte han sa «Ooo, store leder» og «Reis opp for storbonden». Jeg derimot, var pissredd for å gjøre feil. Jeg ble godt kjent med både guttene og jentene, og teorien min er at han kanskje følte seg litt truet, og at det var derfor jeg ble valgt til førstekjempe, sier Stian Sandø til VG.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Aune Sand, som er opptatt med utstilling.

