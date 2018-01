SNUR: NRKs omlegging av nyhetssendingene på nyåret har ikke slått an. Kringkastingssjef Thor Gjermund på taket av Kringkastingshuset på Marienlyst. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

NRK forlenger distriktssendingene på TV

Publisert: 24.01.18 11:10 Oppdatert: 24.01.18 12:58

Snur etter massiv kritikk fra både seere, politikere og NRK-veteraner.

Fra og med førstkommende mandag blir sendingen før Dagsrevyen forlenget fra fem til ti minutter.

Sendingen før Kveldsnytt består og den totale sendetiden er da tilbake på samme nivå som før den omstridte omleggingen.

Det melder NRK .

– Det er sjelden vi har fått så mye respons direkte på produktene våre som vi har fått nå. En del er rett og slett forbannet og skuffet. Riktignok er vi vant til at folk i Nord-Norge gir uttrykk for sitt engasjement og temperaturen kan bli høy. Men det er ikke tvil om hva de mener, sa distriktsredaktør i Troms, Nina Einem, til VG tidligere i dag.

– NRKs oppdrag er å nå hele befolkningen med distriktsnyheter. Hensikten med omleggingen har vært å styrke det totale tilbudet vårt til publikum ved å dreie noe av innsatsen over på nett og mobil, som er de viktigste plattformene for nyheter for en stadig større del av befolkningen, sier NRKs distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i en pressemelding.

– For en del av vårt trofaste publikum er disse sendingene det aller viktigste i deres mediehverdag. Vi har rett og slett undervurdert den enormt sterke relasjonen de har til TV-nyhetene fra sitt distrikt. Det har vi nå tatt innover oss. Derfor forlenger vi distriktssendingen i forkant av Dagsrevyen, sier Gynnild-Johnsen.

Det var desember NRK offentliggjorde at distriktsnyhetene som tidligere ble sendt klokken 18.45 på NRK1, skulle kuttes ned fra 15 til fem minutter og heller sendes tre ganger i løpet av kvelden. Blant de mange som har engasjert seg i saken er kulturminister Trine Skei Grande. som blant annet sa dette til VG.

– Jeg skjønner folks reaksjoner og hvor viktig dette er,

Andre politikere har også engasjert seg i denne saken og i går meldte Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum følgende spørsmål til Trine Schei Grande som hun må svare på i Stortingets spørretime:

– NRK har etter nyttår lagt om distriktsnyhetssendingene sine på TV fra én 15 minutters sending før Dagsrevyen til tre korte nyhetoppdateringer som sendes tre ganger i løpet av kvelden. Sendingene byr på færre saker og mye mindre innhold enn det tilbudet NRK hadde før omleggingen. Mener statsråden at denne omleggingen ivaretar NRKs allmennkringkastings oppdrag og hvordan vil statsråden sikre at NRK kan gi nok nyhetssaker på TV fra hele landet?

Før NRK snudde onsdag formiddag var VG i kontakt med flere politiske partier og deres mediepolitiske talspersoner som blant annet hadde dette å si:

- Vi merker oss uroen og de sterke reaksjonene som dette har skapt ute blant folk, sier mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Anette Trettebergstuen til VG.

-NRK som allmennkringkaster skal gi et bredt og godt tilbud til publikum og at det totale distriktstilbudet svekkes, er uheldig, fortsetter Trettebergstuen.

Også hun understreker at det er ikke Stortingets oppgave å blande seg inn i NRKs prioriteringer på dette planet.

– Vi setter stolper og rammer og det er statsråden som er NRKs generalforsamling. Men det kan synes uklokt å begynne der de begynner nå og det kan også være klokt å lytte til de reaksjonene som kommer nå, NRK er avhengig av en sterk legitimitet ute blant folk, sier Trettebergstuen.

SVs mediepoltiske talsperson Freddy Øvstegård sier til VG at også SV er noe skeptiske til den omleggingen NRK nå gjør.

– Vi stiller oss bak de spørsmålene som stilles og den redegjøringen som kulturministeren har bedt om fra NRK, sier Øvstegård.

Han trekker frem et eksempel fra sitt eget hjemfylke Østfold og distriktssendingene derfra:

- Mange steder er dk-sendingene den eneste fylkelige debatt-arena fordi det finnes få andre medier på fylkesnivå. Tidligere hadde man muligheten til å ta slike dabtter i den lange sendingen 18.45. Det er ikke så lett lenger når man bare har fem minutter til rådighet, sier Freddy Øystegård,

KrF var ute tirsdag med en pressemelding hvor partiet påpeker ar NRK leker med ilden og at regjeringen med Høyre, FrP og Venstre er ikke spesielt opptatt av å styrke NRK og vil nå vurdere finansieringen. Her bør de være forsiktige.

- Det virker ikke som om NRK har forstått samfunns-oppdraget sitt. En viktig grunn til at vi har NRK, er at de skal ha et tilbud for hele landet. Det holder ikke at man sender sentrale nyheter til hele landet, det skal også være innholdsproduksjon fra og i hele landet. Det skal være journalistikk og nyhetsdekning som speiler mangfoldet og alle deler av Norge, sier partiets kulturpolitiske talsmann, Geir J. Bekkevold.