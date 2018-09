EKTEPAR: Maria Montazami og ektemannen Kamran Montazami under «Let’s Dance», der han også tok turen til Sverige for å heie på kona. Foto: Maja Suslin/ SCANPIX

Maria Montazami om sjalusidrama under «Skal vi danse»

Den svenske Hollywood-fruen Maria Montazami (52) røper at danseshowet i 2013 resulterte i ekteskapskrise.

Siden premieren i 2009 har TV-seerne fått nært innblikk i privatlivet til Maria Montazami, ektemannen Kamran Montazami (56) og parets fire barn. I all den tidvis turbulensen rundt TV-fruene, har ekteskapet til Montazami i alle år fremstått som solid og harmonisk.

Nå betror Montazami at hun og ektemannen gikk på en skikkelig smell da hun for fem år siden reiste hjem til Sverige for å være med i den svenske versjonen av «Skal vi danse».

At noe rørte seg i kulissene, fanget svenske medier opp den gangen, siden Montazami måtte ta uplanlagte turer hjem til Los Angeles midt i den hektiske dansetreningen. Krisemøter i TV-kanalen var det angivelig også.

Det ble spekulert i heftig knute på tråden mellom henne og ektemannen, men TV-kjendisen dysset det hele ned.

– Det oppsto veldig mye dramatikk som egentlig var helt unødvendig, sier hun i «Svenska Hollywoodfruar – i fokus» på Viafree. Klippet er postet på Aftonbladets nettsider .

Montazami, som er den eneste av TV-fruene som har vært med i alle sesongene, forteller videre at svigermorens skepsis til showet slo negativt ut.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

– Kamrans mor var der og trodde at det var noe mellom Kristjan og meg. Det var det absolutt ikke, sier Montazami om samspillet med danseinstruktøren Kristjan Lotuus (38).

Hun forteller videre at ektemannens mor ville at hun skulle komme hjem til Los Angeles, ettersom TV-seerne stemte henne videre gjennom 11 uker.

Lang krise

På spørsmål om alle spekulasjonene i mediene om at ektemannen var rasende av sjalusi og skal ha bedt Lotuus om å holde hendene unna kona hans, svarer TV-fruen:

– Det var ingen trusler, men ingen røyk uten ild. Kamran mislikte at jeg og Kristjan fniste og lo. Men vi hadde det jo bare kjempegøy.

Montazami forteller at ekteskapskrisen i kjølvannet av TV-showet nok er den tyngste perioden hun har opplevd i livet.

– Vi snakket masse. Det tok tid. Kanskje så lenge som et helt år.

Hun forklarer at man gjennom et langt samliv må få gå gjennom faser der man er usikker og tenker over om det er dette man virkelig vil.

– Og i noen tilfeller kanskje man kysser en annen, sier TV-kjendisen, som skal ha fått nærmere en million kroner fra TV4 for å svinge seg på parketten.

Langt ekteskap

Montazami giftet seg med iranske Kamran for 27 år siden. Da VG intervjuet Montazami i 2012 , året for «Skal vi danse»-deltagelsen, røpet hun hva som var hemmeligheten bak det lange samlivet:

– Kamran og jeg har lært å akseptere hverandres feil, fordi vi har bestemt at vi skal være sammen resten av livet. Det er normalt å krangle, men man må gjøre opp. Jeg vil gå til sengs lykkelig og våkne lykkelig. Og så må man innse at en mann ikke krever så mye. Får han kjærlighet, respekt og mat, så er han fornøyd.

Noen kulturforskjell har de aldri merket, forsikret hun.

– Kamran forlot Iran da han var 13 år og har aldri vært der siden.Vi har vært samstemt i barneoppdragelsen. Hvis ikke, hadde det ikke gått.

TV3 sender nå 12. sesong av «Svenske Hollywoodfruer». Anna Anka (47) har gjort comeback i serien.