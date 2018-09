STORE UENIGHETER: Morten Langli, Rune Bratseth, Daniel Høglund og Petter Veland begynner å få lang erfaring med Champions League. Tidligere i år kom også TV 2 på banen, og allerede nå barker kanalene sammen. Foto: Vegard Breie, NENT Group

Full krangel mellom TV 2 og MTG – nå møtes de i retten

Stemningen var god da TV 2 i vår annonserte delte Champions League-rettigheter med MTG. Én runde inn i turneringen er forholdet mellom partene svært kjølig.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 25.09.18 17:40

I mai ble det kjent at TV 2 hadde inngått samarbeid med Modern Times Group ( MTG ) om rettighetene til Champions League . Og i forrige uke kunne norske seere for første gang se spark fra fotballens gjeveste turnering også på TV 2.

– Jeg er enormt glad for at vi har sikret oss denne rettigheten. Nå skal vi vise to av de aller mest attraktive kampene hver eneste runde, inkludert finalerundene. Disse vil bli vist eksklusivt på TV 2s kanaler i Norge og tilgjengeliggjort på TV 2 Sumo. Også finalen vil vises på TV 2, sa TV 2-sjef Olav Sandnes til egen kanal den gang.

Nå er det ikke like god stemning mellom rettighetshaverne.

TV 2 har fått rettigheter til å vise to kamper fra hver runde i Champions League: Én på tirsdag og én på onsdag. VG er kjent med at det nå har oppstått store uenigheter mellom TV 2 og MTG rundt kampene TV 2 har fått eksklusivitet på.

– Vi har inngått en avtale med MTG om å kjøpe eksklusive rettigheter til to Champions League-kamper. Partene er uenige om hvordan avtalen skal forstås, nærmere bestemt hvor langt TV 2s eksklusivitet strekker seg, sier juridisk direktør i TV 2, Tomas Myrbostad, til VG.

Onsdag møtes partene i Oslo tinghus.

– Vi har bedt retten om en såkalt midlertidig forføyning, som gjelder inntil saken er endelig avgjort. Kravet vårt er at MTG ikke kan levere våre eksklusive kamper som en del av produktet som tilbys av TV-distributørene, forteller Myrbostad, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Pressesjef i NENT Group (MTG), Line Vee Hanum, bekrefter at det er uenigheter med TV 2 om forståelsen av avtalen.

– NENT Group har rettigheten til å sende samtlige kamper fra UEFA Champions League på Viaplay, også de Champions League-kampene som går på TV 2. TV 2 ønsker at dette tilbudet fjernes for de av våre kunder som har kjøpt tilgang til Viaplay gjennom sin TV-leverandør.

– Vi ønsker selvsagt å tilby alle våre kunder det samme produktet, uansett hvordan de kjøper tilgang, sier Hanum til VG.

NENT Grroup/MTG/Viasat har hatt rettighetene til Champions League i Norge sammenhengende i 26 år. Rettighetene TV 2 har forhandlet seg fram til gjelder til og med våren 2021.