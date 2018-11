TV-STJERNE: Kristin Davis, her på et arrangement i Los Angeles før jul i fjor. Foto: VALERIE MACON / AFP

Kristin Davis: – Trodde ikke jeg skulle bli 30 år

TV 2018-11-19T08:58:33Z

«Sex og singelliv»-skuespiller Kristin Davis (53) forteller at hun var på vei til å drikke seg til grunne.

Publisert: 19.11.18 09:58 Oppdatert: 19.11.18 10:26

Hun takker nettopp suksesserien for at hun klarte å stoppe i tide. Davis fikk rollen som Charlotte i «Sex og singelliv» i 1998, noe som ble starten på seks eventyrlige år.

– Jeg tror ikke jeg hadde vært i live ellers, sier hun i podkasten Origins With James Andrew Miller .

– Kjærligheten til skuespill var så sterk allerede da jeg var veldig ung. Jeg fikk noe som ble viktigere for meg enn å bare drikke.

Davis begynte å misbruke alkohol tidlig i 20-årene for å få bukt med sjenanse og usikkerhet. Første gang hun sto åpent frem og snakket om alkoholavhengigheten, var i 2002 . 53-åringen kaller seg fortsatt alkoholiker.

– Jeg er en tørrlagt alkoholiker. Men hvis jeg ikke hadde begynt med skuespill ... Skuespilleryrket er det eneste som fikk meg til å ønske å bli edru. Det var ingenting annet som var viktig for meg – annet enn å sløve ned sansene mine.

Bakgrunn : – Jeg drakk for å føle og for å kunne uttrykke meg

Davis føler seg heldig og takker Gud for at hun klarte å sette korken på flasken mens hun fortsatt var ganske ung, og før hun slo gjennom for fullt.

– Jeg trodde ikke jeg skulle bli 30 år, sier hun om den tøffe tiden.

Da Davis første gang lettet på sløret om rusproblemene, da hun var på høyden med «Sexo og singelliv», forklarte hun at det fortsatt fristet å ta et glass iblant.

– Men hva hvis jeg tar et til, og så et til? Jeg tør ikke risikere livet mitt for et glass vin.

Slutt for TV-kvartett : Tårevåt avslutning

53-åringen har spilt i flere TV-serier etter «Sex og singelliv». For tiden holder hun på med innspillingen av «Christmas In The Wild», hvor hun spiller mot blant andre Rob Lowe (54) . Filmen har premiere neste år, ifølge IMDb.com .

Privat lever hun ganske tilbaketrukket. Hun engasjerer seg i veldedighet og er ambassadør for organisasjonen Oxam, som jobber for å bekjempe fattigdom i Afrika. Hun er også en ivrig og dedikert dyreverner.

Davis har aldri giftet seg, men i 2011 adopterte hun en datter , og i vår adopterte hun en sønn.