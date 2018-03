PÅ NORGESBESØK: Etterforskningen fører Tosh (Alison O'Donell) og Perez (Douglas Henshall) til Norge og Bergen i årets sesong av «Shetland». Foto: ITV Global Entertainment

NRK klippet bort Breivik-referanser fra påskekrim

Publisert: 22.03.18 11:35

2018-03-22

Tre sekvenser hvor det refereres til 22. juli-terroristen er borte fra den kommende britiske krimserien «Shetland», en serie NRK har kjøpt inn fra ITV i Storbritannia.

Krimserien «Shetland» , som er inne i sin tredje sesong, skal vises som påskekrim på NRK i år.

Tre sekvenser er imidlertid borte fra originalen som er vist i Storbritannia. Det bekrefter redaksjonssjef for programinnkjøp i NRK, Fredrik Luihn.

– Det er fjernet tre sekvenser. Til sammen er det anslagsvis ett minutt som er borte.

– Hvorfor er det fjernet?

– Da vi så den ferdige versjonen så vi at 22. juli-terroristen var nevnt i en del av dialogen mellom en etterforsker og en av de mistenkte. Vi syntes det var unødvendig at hans navn var nevnt og det hadde ingen betydning for fortellingen. Det kan skape andre reaksjoner hos et norsk publikum enn i et britisk publikum.

– Så dere tenkte at det må bort?

- I den settingen vi skal sende mente vi det var greit å ta det bort.

– Dere tror noen kan bli støtt av det?

– Vi gjorde det fordi vi mener det var en unødvendig involvering av 22. juli-terroristen som har en annen betydning i en britisk setting enn i en norsk. Sekvensen var helt irrelevant for historien som sådan, så da kan vi være den foruten.

– Bedriver dere sensur?

– Sensur mener jeg er å hindre en meningsytring fra å nå det offentlige rom. Dette er ikke det.

– Synes dere det er problematisk å ta det bort, og klippe i en original?

- Vi tar aldri lett på å fjerne noe fra en originalversjon, men i dette tilfellet var det fornuftig å gjøre.

– Er det gjort i samsvar med opphavspersonene?

- Vi tok kontakt med ITV, som vi har kjøpt serien inn fra, for å gjøre endringer. De ga oss tillatelse til å redigere slik vi ønsket.

– Forklarte dere hva som skulle tas bort?

– Vi hadde ikke noen detaljert henvendelse utover at vi ønsket å fjerne referansene til han, vi fikk en fullmakt til å redigere det vi mente var nødvendig. Det er standard prosedyre at vi kontakter dem vi har kontrakt med i slike tilfeller, de tar i så fall kontakt med produsentene for serien. Er det i kontrakten at en tredjepart kan gjøre endringer så gir de, i dette tilfellet ITV, oss tillatelse til det.

Godkjent

Det bekreftes av Emily Thompson i ITV.

– De (NRK, journ.anm) kom til oss for å få det godkjent, og det gjorde vi.

– Har dere vært i kontakt med produsenten, Silverprint pictures?

– Ja, det har vi, og de har også godkjent. Det var full forståelse fra produksjonsselskapet, og ingen problemer med å ta bort de delene.

Kate Bartlett i Silverprint Pictures sier de er fullt informert og støtter endringene som er gjort av NRK.

Lisbeth Røyneland, leder i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli sier NRK ikke har vært i kontakt med dem i forbindelse med serien.

– Vi ønsker ingen fokus på terroristen. Det er bra referansene er fjernet fra påskekrimmen, skriver hun i en SMS til VG.

Forfatter: Overfølsomt

Aage Borchgrevink har skrevet boken «En norsk tragedie - Anders Behring Breivik og veiene til Utøya». Han synes ikke noe om NRKs klipping i krimserien.

– Det er en berøringsangst rundt alt som har med 22. juli-terroristen å gjøre, sier han.

– Jeg synes det virker merkelig å klippe ut noen korte sekvenser i en serie. Begrunnelsen at 22. juli har en annen betydning i andre deler av verden synes jeg er rar. Vi burde kunne tåle andres oppfatninger og tolkninger av denne hendelsen. Det er ikke noe vi kan sensurere bort. Jeg synes det hele virker overfølsomt fra NRKs side.