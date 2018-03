KJENNER SLUTTEN: Ian Glenn sier han har lest slutten på åttende sesong av game of Thrones - og han tror de fleste vil bli fornøyde. Foto: Willy Sanjuan / TT / NTB Scanpix

Game of Thrones-skuespiller: - Jeg vet hvordan sesong åtte slutter

Publisert: 17.03.18 05:40

Iain Glen, som spiller Ser Jorah Mormont i «Game of Thrones», sier nå at han vet hvordan den åttende og siste sesongen av den populære HBO-serien ender.

– Jeg er en av de få som har lest manus og vet hvordan det slutter og hva som skjer, sier skuespilleren i et intervju med The Indian Express .

Teoriene om hvordan sesong åtte kommer til å ende har vært mange og florert i sosiale medier og på nettet. Glen som sier han vet, slår fast overfor den indiske avisen at det er bra slutt, men sier at han likevel ikke er sikker på at alle kommer til å være enig med ham om akkurat det.

– Da jeg leste slutten, syntes jeg den var ganske så briljant. Jeg er også fan av serien og kan si at slutten tilfredsstiller både mine forventninger og forhåpninger. Men vi må jo vente å se. Når det handler om noe så stort som « Game of Thrones », kan man ikke gjøre alle fornøyd, sier Iain Glen.

Spekulasjonene rundt Game of Thrones har vært mange hele tiden. I desember i fjor vakte det stor oppsikt bare det at Sophie Turner, som spiller Sansa Stark, i et intervju med Variety fortalte at sesong åtte kommer i 2019.

I januar i år bekreftet produsentene selv at serien kommer tilbake med seks episoder, i sin åttende og siste sesong i 2019. Men da hadde VG tidligere skrevet at den åttende sesongen bare vil bestå av seks episoder. Det er den korteste sesongen i «Game of Thrones»-historien. Men til gjengjeld vil hver episode være på 90 minutter. Dermed blir sesong åtte like lang som de tidligere episodene i antall minutter.

Samtidig har det vært en kjent sak at HBO gjør alt de kan for at ingen skal finne ut av hvordan det går før i 2019.

I et intervju med Jimmy Kimmel fortalte skuespilleren bak Jon Snow, Kit Harington, at de spilte inn falske scener til sesong syv for å lure paparazziene.

– Vi satte sammen folk i situasjoner når vi visste at paparazziene ville være omkring, slik at de skulle ta bilder for å legge ut på internett, og at folk dermed trodde at de visste hva vi gjorde, sier han.

TV-serien er som kjent basert på bokuniverset skapt av George R. R. Martin: «A Song of Ice and Fire». Så langt har det kommet fem bøker i serien siden 1996, og den siste kom i 2011.