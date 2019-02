MISTENKT: Skuespiller Jussie Smollett, her på BET Awards i Los Angeles i juni 2017. Foto: Danny Moloshok / REUTERS

Jussie Smollett er nå offisielt mistenkt for falsk forklaring om angrepet mot seg selv

«Empire»-stjernen anmeldte i januar et overfall der to personer skulle ha utøvd vold og kommet med rasistiske og homofobe skjellsord mot ham. Nå er han offisielt mistenkt for å ha løyet til politiet.

Historien om Jussie Smollett har tatt mange vendinger. Han ble raskt anklaget for å ha iscenesatt angrepet, noe politiet i Chigago tidligere sa det ikke var grunn til å mistenke.

Deretter ble to svarte brødre arrestert og avhørt i saken, men ble fredag forrige uke løslatt uten siktelse. Etter det sa ikke navngitte kilder at Smollett ble etterforsket som en «aktiv deltaker» i sitt eget overfall.

Hans advokater har avvist at det er tilfellet.

Mistenkt for falsk forklaring

Onsdag kveld bekrefter pressetalsmann for Chicago-politiet, Anthony Guglielmi, at skuespilleren nå offisielt regnes som mistenkt for å ha oppgitt falsk forklaring til politiet. Han skriver at etterforskere onsdag ettermiddag var i gang med å presentere bevis for en påtalejury i Cook County.

Smolletts advokater har så langt ikke kommentert utviklingen onsdag.

En talsperson opplyser til AP at en av Chicagos fremste statsadvokater, Kim Foxx, har trukket seg fra saken fordi hun har hatt samtaler med en av Smolletts familiemedlemmer og hadde tilrettelagt for kontakt med politiet.

Jussie Smollett forklarte til politiet, og snakket ut om i et TV-sendt intervju, at han ble overfalt 29. januar av to maskerte menn som slo ham og kom med homofobe og rasistiske tilrop. Han har også sagt at en av dem sa «Dette er MAGA-land». Smollett sier han kom til seg selv med et tau rundt halsen og en ukjent kjemisk væske som luktet blekemiddel på klærne.

Den åpent homofile skuespilleren som også spiller en homofil rollefigur i «Empire», har sagt han tror overfallet kom fordi han er en uttalt motstander av Donald Trump.

De to som ble avhørt etter overfallet var ifølge Deadline brødrene Olabinjo og Abimbola Osundairo. Minst én av dem skal ha vært statist på «Empire».

Brødrene sa i en uttalselse til CNN-søsterkanalen WBBM:

«Vi er ikke rasister. Vi er ikke homofober, og vi er ikke anti-Trump. Vi er født og oppvokst i Chicago og er amerikanske statsborgere.»