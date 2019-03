FORELSKET: Anna Anka, her avbildet i hjemlandet Sverige i fjor. Foto: Aftonbladet / IBL Bildbyrå

Anna Anka gifter seg

Den svenske Hollywood-fruen Anna Anka (47) planlegger bryllup med sin 20 år yngre kjæreste.

Publisert: 07.03.19 15:19







Den kontroversielle realitykjendisen sto i fjor frem med sin ferske romanse – med svenske David Johansson (27), som jobber som personlig trener. De to har vært et par siden 2017.

– Han ser på meg som en superstjerne som én gang hadde alt, men som til slutt mistet det, betrodde Anka til VG i fjor.

Nå er forholdet i ferd med å formaliseres.

– Først og fremst har David og jeg bestemt oss for å gifte oss, sier Anka til svenske Aftonbladet.

Når det skal skje, røper hun ikke.

– Den eksakte datoen holder vi for oss selv en stund til.

PAR: Anna Anka og David Johansson på Kristallen-utdelingen i Stockholm i fjor. Foto: Sören Andersson/TT NYHETSBYRÅN

Anka har postet bryllupsnyheten også på sin egen Instagram.

«Så spent», skriver hun der.

Anka har tidligere uttalt til VG at aldersforskjellen ikke bekymrer henne.

– Jeg er lei av de gamle mennene, så jeg får gå etter de unge karene. Jeg kjenner at jeg har fått livet mitt tilbake, uttalte hun for et år siden.

Anka ble kjent for TV-seerne da hun i 2009 var en del av TV3-serien «Svenske Hollywoodfruer». Da var hun gift med den amerikansk-kanadiske sangeren Paul Anka (77), som ble skilt fra i 2010. Anka har to barn med eksmannen.

I fjor gjorde hun comeback i serien, etter ni års pause. Hun glimrer imidlertid med sitt fravær i den kommende sesongen. Overfor Aftonbladet forklarer Anka at det skyldes uenighet med TV3.

– Vi sto hverandre nær, men enkelte detaljer medførte at vi dessverre ikke lyktes å nå en overenskomst denne gangen. Sånn kan det gå, sier hun.

