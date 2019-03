TV-YNDLING: Svein Østvik er blitt folkefavoritten i årets «Farmen kjendis». Foto: ALEX IVERSEN

Svein Østvik om «Farmen»-responsen: – Mer enn jeg kunne drømme om

Svein Østvik (57) drukner i meldinger fra TV-seere, som mener han har vunnet folks hjerter.

«Farmen»-eventyret lever videre for Østvik, selv om han onsdag måtte forlate konkurransen.

Reality-rebellen, fra før best kjent fra «Charterfeber» på TV3, er etter kommentarene i sosiale medier å dømme, den som har sjarmert flest TV-seere.

«Svein, du bør vurdere gårdsferie fremfor sydenferie i fremtiden. Takk for at du har vist oss hvilken flott mann du er», lyder det i en melding på TV-seriens egen Facebook-side.

«Hvordan er det mulig å bli så glad i en person uten og ha møtt han. Mulig du ikke vant Farmen, men du vant folkets hjerter Svein! Heia!», skriver en annen.

Østvik forklarte på TV onsdag, før han pakket sekken og reiste, at han føler han har fått vist en ny side. At han ikke bare er klovn. Ikke minst har 57-åringen demonstrert for hele Norge at han er full av følelser. Både tårer og latter har sittet løst. Sjelden har man sett en så lettrørt kjendisdeltager i TV 2s flaggskip.

Det er han glad for at seerne har bitt seg merke i.

– Jeg er helt overveldet. Det er nesten for fantastisk, sier Østvik til VG.

– Aller sterkest inntrykk

Han forteller at han har fått tusenvis med henvendelser, opptil flere hundre hver kveld. Folk bruker SMS, Messenger, Snapchat og e-post for å komme i kontakt.

– Det gjør meg så rørt. Aller sterkest inntrykk gjør det å få meldinger fra menn. Når jeg har snakket om det å ha et vanskelig forhold til far, så har det tydeligvis truffet noe i mange. Tilbakemeldingene er helt fantastiske. Det er mer enn jeg kunne drømme om, sier han.

MUNTRASJONSRÅD: Svein Østvik har vært populær også blant de andre deltagerne. Her under matlagingskonkurransen tidligere i uken. Foto: ALEX IVERSEN

Mange av kommentarene på Facebook går ut på at Østvik nå har vist at han er mer enn elleville Svein.

– Jeg har ikke forandret meg. Sannheten er at jeg alltid har vært en blanding av villskap og filosof. De fleste mennesker er i tillegg skjøre og sårbare. Det har bare ikke passet å vise det på samme måte i «Charterfeber». Det ligger i «Farmen»-konseptet, som er hardt psykisk og fysisk, at man kommer nærmere inn på alle, mener han.

Ekte følelser

Østvik nekter for at tårene og følelsene er et spill for galleriet for å vise seg fra sin beste side.

– Jeg er langt fra perfekt, men har alltid ønsket å være åpen og ærlig. Livet er for kort til ikke å være åpen, og jeg føler at jeg har fått snakke om ting jeg virkelig bryr meg om. Det var kanskje en naturlig utvikling etter så mange år på TV.

57-åringen har siden han ble charterkjendis i 2006, figurert i en rekke andre TV-program, deriblant «Skal vi danse», «71 grader nord», «Fire stjerners middag», «Camp Kulinaris» og «Sangstjerner». Han fikk også skuespilleroppdrag i «Hotel Cæsar». I 2008 lanserte han albumet «Kongen av Mallorca», som lå tre uker på VG-lista.

Ikke image

Selv om mange seere nå har fått et nytt syn på charter-rebellen, har ikke Østvik tenkt å la det få konsekvenser for hans videre TV-karriere.

– Det er ikke sånn at jeg bevisst har skapt et nytt image jeg nå føler at jeg må opprettholde. Jeg er den samme som før «Farmen». Og jeg dukker også opp i neste sesong av «Charterfeber», forsikrer han.

Østvik mottar også meldinger fra friere.

– Blant alle positive hilsener er det også noen som ønsker å bli enda bedre kjent, ja, humrer han.

– Men herregud, flertallet er mennesker som bare vil takke for at jeg tør å være åpen om så mye. Alle har en fortid, og at noen våger å synliggjøre at livet ikke bare er en dans på roser, blir tatt godt imot. Det er rart at vi mennesker er så redde for å vise svakhet.

SAMMENSVEISET: Svein Østvik kom godt overens med alle på gården, her med (f.v.) Carina Dahl, Tiril Sjåstad Christiansen og Kathrine Sørland. Foto: ALEX IVERSEN

Østvik prøver å svare så mange som mulig av dem som tar kontakt.

– Men det er så mange, så jeg har sikkert glemt noen.

– Har endret oppfatning

På TV s «Farmen»-side på Facebook, har det strømmet på med hundrevis av meldinger etter at Østvik, Ole Klemetsen (47) og Ronald Pulk (39) røk ut. De aller fleste handler om Østvik. Også på VGs Facebook hyller leserne østfoldingen. Alt er utelukkende positivt. Her er et utvalg.

«Svein hadde fortjent å gå videre pga. at han har gitt mest av seg selv og aldri klaget.»

«Hvis der er en som jeg har endret oppfatning om, så er det Svein. Jeg har tidligere fått inntrykk av at han er en «sydenchartertur-tulling», men han har vist seg å være et utrolig flott menneske. Han har imponert meg på alle plan.»

«Helt greit at damene er videre, det var jo de som vant! Men når man leser kommentarene er det jo SVEIN som har vunnet hjertet til mesteparten av oss her inne som har fulgt Farmen.»

«Hadde dette vært seerne som stemte, hadde Svein vunnet hele Farmen.»

«Tror vel Svein har vunnet hjerte til alle som har fulgt med på Farmen og det må vel være den største gaven.»

«Fantastisk mann har spredd mye glede. Aldri noe sutring. Du er en vinner, Svein.»

«Ingen Svein, ingen Farmen, va han som va snilleste av alle, han som trøsta folk, selv om han trengte trøst selv, aldri vært med en mer real og ærlig person i Farmen.»