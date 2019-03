PRISBELØNT: Helen Hunt og Paul Reiser i «Mad About You» for over 20 år siden. Foto: Getty

«Mad About You»-oppfølger snart på skjermen

20 år etter at TV-serien med Helen Hunt (55) og Paul Reiser (62) ble tatt av lufta, gjør både den og stjernene comeback.

Litt over ett år har gått siden det ble kjent at komiserien «Mad About You» kunne få nytt liv, med serieskaper Peter Tolan (60) og distribusjonsselskapet Sony Pictures i ryggen. NBC, som sendte serien i sin tid, var imidlertid ikke interessert i å sende oppfølgeren, så alt var uklart.

Nå skriver nettstedet Deadline at kabelselskapet Spectrum Originals har kjøpt rettighetene til nye «Mad About You», og at både Paul Reiser og Helen Hunt er med på laget. Hunt skal for øvrig regissere første episode, som får premiere senere i år, trolig på høsten.

«Vi er henrykt over endelig å få gjøre dette, med Peter Tolan som vår fryktløse kaptein», skriver Hunt og Reiser i en felles kunngjøring.

«Vi lover dere det samme hjertevarme og morsomme showet, så snart vi kan huske hva som er gøy med det å bli eldre. Dette kommer til å bli fantastisk», sprudler de.

«Mad About You» hadde premiere i 1992 og ble lagt ned syv år senere – i 1999. Den kommende sesongen blir den åttende.

SKUESPILLERDEBUT: Yoko One spilte for første gang i en TV-serie i 1995 – i «Mad About You». Foto: GETTY

Da serien var på høyden, tjente Hunt og Reiser over åtte millioner kroner per episode. De to spilte et nygift par i New York – Paul og Jamie Buchman. I Norge var det TV3 som sendte serien.

I kommende sesong vil handlingen utspille seg i nåtid. Paul (Reiser) og Jamie (Hunt) er i en helt ny fase i livet, med en villstyring av en datter på 17 år, som er collegestudent.

Sony Pictures TV står som produsenter.

– Vi kunne ikke være mer fornøyd over å jobbe med Helen og Paul, i kompaniskap med Spectrum originals, for å vekke denne anerkjente komedien til live igjen, sier president i selskapet, Jeff frost.

Året før «Mad About You» rundet av, triumferte Hunt med å vinne den gjeve Oscar-statuetten for beste kvinnelige hovedrolle i «Livets lyse side», der hun spilte mot Jack Nicholson, som også vant Oscar. Hun har siden spilt i en lang rekke filmer.

Også Reiser har en lang merittliste i kjølvannet av «Mad About You», blant annet hadde han i 2011 sin egen serie – «The Paul Reiser Show».

Reiser skrev «Mad About You» sammen med Danny Jacobson. Om sistnevnte er inkludert i den nye planleggingen, er uvisst.