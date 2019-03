SLAKT: «Den ultimate agent» ble sviktet av seerne og slaktet av anmelderne. Her en noen av agentene: Camilla Grøseth, Tommy Østland, Grete Horntvedt, Asif Sahota, Hedda Dolva, Ako Safari, Miriam Moholdt Håkonsen, Jonas Eriksen, Ida Skjærvik Osmo, Ingrid Jansen i «Den ultimate agent» Foto: Sarosi Zoltan

TV-ekspert: – NRK ga bort lørdagen til TV 2

Først fikk «Den ultimate agent» slakt av anmelderne, deretter sviktet seerne lørdagsprogrammet – og nå stiller TV-ekspertene spørsmålstegn ved NRKs bruk av ukens beste TV-kveld.

– NRK ga bort lørdagen til TV 2 med å satse på «Den ultimate agent», sier TV-sjef Marianne Massasaiu i Media Com til VG.

KRITISK: – Det er uvanlig at en programserie med så svake seertall som vi snakker om her, blir værende på den gode sendeflaten på lørdag, sier TV-sjef Marianne Massasaiu i Media Com. Foto: Media Com

For seertallene er mildest talt ikke mye å skryte av. Premieren ble sett av 502.000. Men etter det gikk det bare en vei – og det var nedover. Bunnrekorden var 149.000 for program åtte. Deretter tok det seg noe opp – og snittet for alle ti episodene endte på 281.000 for såkalt «all vanlig TV», mens snittet for web var bare beskjedne 20.000.

– Jeg vil ikke si at vi ga bort lørdagen til TV 2. «Alle mot en» har vært en kjempesuksess, sier underholdningssjef Charlo Halvorsen i NRK til VG.

Seertall: «Den ultimate agent» 1. 502.000 (all vanlig TV) – 49.000 (web) – Til sammen: 550.000 2. 372.000 (all vanlig TV) – 29.000 (web) – Til sammen: 401.000 3. 294.000 (all vanlig TV) – 20.000 (web) – Til sammen; 314.000 4. 285.000 (all vanlig TV) – 18.000 (web) – Til sammen: 303.000 5. 212.000 (all vanlig TV) – 17.000 (web) – Til sammen: 229.000 6. 217.000 (all vanlig TV) – 16.000 (web) – Til sammen: 232.000 7. 254.000 (all vanlig TV) – 14.000 (web) – Til sammen: 268.000 8. 149.000 (all vanlig TV) – 17.000 (web) – Til sammen: 166.000 9. 234.000 (all vanlig TV) – 13.000 (web) – Til sammen: 247.000 10. 288.000 (all vanlig TV) – 7.000 (web) – Til sammen: 295.000 Snitt: 281.000 (all TV) – 20.000 (web) – Til sammen: 301.000 Vis mer vg-expand-down

– Skal NRK klare å holde på lørdagen kan de ikke fortsette slik, sier TV-sjef Morten Wiberg i mediebyrået Carat til VG.

Slik presenterte NRK «Den ultimate agent» i forbindelse med premieren 12. januar i år: «Den ultimate agent» er et underholdningsprogram og en lek med agent-universet som vi kjenner så godt fra film og TV. Gjennom ti programmer skal deltakerne skygge og bli forfulgt, knekke koder og avsløre. Vi får se agentene skyte med skarpt, kjøre tanks og raske biler».

Dette mente anmelderne:

– «Den ultimate agent»: Med rett til å kjede, slo VGs anmelder Morten Ståle Nilsen fast og ga serien terningkast to.

Bedre gikk det ikke i Dagbladet, hvor Tom Stalsberg konkluderte med at dette er en serie «helt uten nerve, noen vinnende vesen eller spenning». Terningkast to.

– Det er uvanlig at en programserie med så svake seertall som vi snakker om her, blir værende på den gode sendeflaten på lørdag. Jeg blir veldig overrasket hvis det kommer en sesong to av «Den ultimate agent», sier Marianne Massasaiu.

– Dette fungerte ikke i det hele tatt, sier Morten Wiberg.

KRITISK: – Skal NRK klare å holde på lørdagen kan de ikke fortsette slik, sier TV-sjef Morten Wiberg Foto: Roger Neumann

Charlo Halvorsen medgir at seertallene for «Den ultimate agent» har ligget under kanalens forventninger.

– Det var en stor satsing og vi traff ikke publikum helt med den serien, sier Charlo Halvorsen

Han forteller at nå skal NRK analysere og evaluere «Den ultimate agent» og deretter ta stilling til om kanalen går for en ny sesong eller ikke.

– Vi ser at det går opp og ned. Det er ikke alltid like lett å etablere nye formater. Men vi kommer sterkere tilbake, sier Halvorsen.