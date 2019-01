NERVEPIRRENDE: Sandra Bullock og unge Julian Edwards og Vivien Lyra Blair i en av TV-seriens mange fluktscener. Foto: Netflix / AP

Netflix nekter å kutte omstridt scene i «Bird Box»

TV 2019-01-18T15:26:25Z

TV-filmen har fascinert en hel verden, men særlig ett innslag provoserer.

Publisert: 18.01.19 16:26

Endetidsfilmen med Sandra Bullock (54) i hovedrollen har tatt TV-seerne med storm. Etter at «Bird Box» hadde premiere på Netflix i desember, lokket den 45 millioner seere bare første uken.

VGs anmelder skriver : «Endelig en endetidsfilm der den eneste spesialeffekten er Sandra Bullock med bind for øynene» .

Men ikke alt er konstruert i thrilleren, som handler om at onde, uforklarlige krefter lokker alle verdens mennesker til selvmord så fort de åpner øynene i dagslys.

Netflix bruker nemlig en scene fra togulykken i Lac-Megantic i Canada i 2013 , der 47 mennesker mistet livet. Det har brakt mange kritiske røster på banen, deriblant ordfører i Lac-Megantic, som ifølge ABC News mener det er respektløst å bruke scener fra katastrofen i en underholdningsfilm.

På Twitter har også mange andre kanadiere uttrykt sterk skepsis rundt det de mener kan føre til økt belastning for ofre og pårørende. Pond 5, bildebyrået som har gitt Netflix tillatelse til å bruke klippet, sier også i ettertid at de beklager, fordi de mener den virkelige hendelsen er tatt ut av kontekst.

Netflix på sin side tar ikke kritikken til følge. De nekter å fjerne innslaget.

– Vi vil beholde klippet i filmen, sier en talsperson for strømmegiganten til AP , men legger til at de i fremtidige prosjekter vil vurdere å gjøre ting på en annen måte.

Også i Netflix-flmen «Travelers» ble det vist innslag fra togulykken.

VGs anmelder ga «Bird Box» terningkast 5 under tittelen «Når blikk kan drepe» og skrev at filmen «er en historie man bør vite minst mulig om på forhånd ».

«Noe uforklarlig har satt kloden i en ekstrem og apokalyptisk tilstand. Dette noe dreper folk kun når de ser det », skriver han om handlingen.

Farlige stunt

«Bird Box» har skapt flere kontroverser. I kjølvannet av filmen har ungdommer gjort et nummer av å utføre stunt med bind foran øynene. I sosiale medier har det de siste ukene vært postet utallige videoer i «Bird Box»-stil. I Utah i USAE kolliderte en 17 år gammel jente med en bil i motgående kjørefelt etter at hun trakk en hatt over øynene.

Netflix har sett seg nødt til å gå ut og advare mot den farlige trenden: