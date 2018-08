DRAMATISKE SCENER: Tone Damli er klar for sin ilddåp som programleder når «Love Island» kommer på skjermen søndag kveld. Men få dager før sendestart skjedde noe som kunne endt fatalt. Foto: Roar Hagen

Dramatisk uhell på «Love Island»: – Bare flaks at huset ikke ble smadret

Mellom 70 og 80 mennesker befant seg i produksjonshuset da vaierne røk under flyttingen av et strømaggregat på flere tonn. Aggregatet rullet i rasende fart mot huset, men bråstoppet 6–7 meter unna.

Søndag er det premiere for høstens store satsing på TV3 , «Love Island», som kanalen selv sammenligner med «en yngre og mer moderne versjon av Jakten på kjærligheten». Men oppladningen til søndagens premieresending ble mye mer dramatisk enn hva produsenten hadde håpet på.

Torsdag kveld, dagen før opptak til første program, oppdaget nemlig produsenten at strømaggregatet ikke fungerte som det skulle. Dermed ble utleiefirmaet tilkalt for å frakte aggregatet ut fra settet. Og siden det måtte fraktes opp en stor bakke på baksiden av huset der deltagere og produksjonen holder til, var de nødt til å «vinsje» det ut, ved hjelp av vaiere.

Det gikk ikke som planlagt og kunne endt fatalt.

For halvveis oppe i bakken røk vaierne, noe som førte til at det flere tonn tunge aggregatet smalt i bakken, og begynte å rulle nedover - rett mot produksjonslokalene.

– Det dundret gjennom en betongvegg, som ligger foran huset vårt. Der stoppet det heldigvis, forteller programdirektør Andreas Bakka Hjertø til VG.

Nå priser både TV3 og produksjonsselskapet ITV seg lykkelige for at en betongvegg omkranset huset. Uten veggen ville sannsynligvis aggregatet smelt rett inn i lokalet, der mellom 70 og 80 mennesker, inkludert deltagere, befant seg.

– Uten veggen kunne dette endte skikkelig ille, ja. Vi er utrolig heldige som kom unna dette uten personskader, erkjenner Hjertø.

Programdirektøren selv var ikke til stede da uhellet inntraff. Hjertø kom nemlig ikke til innspillingsstedet på Gran Canaria før lørdag.

– Men jeg fikk jo vite om dette rett etter at det hadde skjedd. De fikk ryddet opp, og heldigvis fikk jeg raskt beskjed om at det bare var snakk om materielle skader. Det første jeg tenkte var jo om det hadde gått bra med alle menneskene som var der, det var det var det som gikk gjennom hodet mitt.

Uhellet var dramatisk først og fremst med tanke på potensiell skade på crew og deltagere. Men også fordi «Love Island»-opptakene ligger så tett på sending at problemer med strømtilgang og skader på innspillingsstedet kan få store konsekvenser for produksjonen av programmet.

Pressesjef i TV3, Line Vee Hanum, er i likhet med Hjertø, mest opptatt av at ingen kom til skade.

– Akkurat nå er vi veldig lettet over at alle i produksjonen er like hele. Det skjedde rett før innspillingsstart – og det er bare flaks at «Love Island» ikke ble smadret før vi kom i gang.

Og:

– Aggregatet ble stoppet av en murvegg, i stedet for å ta veien inn i en av bygningene vi bruker i forbindelse med produksjonen. Vi hadde ikke trodd det skulle bli like mye dramatikk på utsiden som inne i «Love Island»-huset.

Etter hva VG får opplyst var ikke programleder Tone Damli (30) i huset da uhellet skjedde.

Nå har produksjonen hentet inn to nye strømaggregater til premieresendingen - ett hovedaggregat og ett de har som backupløsning.

Og forhåpentligvis blir det drama av et helt annet, og mye mer uskyldig, kaliber når «Love Island» har premiere søndag kveld.

– Nå er alt klappet og klart, og vi gleder oss utrolig mye. Vi skal ha en liten premierefest her nede også, og det blir stas. Seerne kan forvente seg god kjærlighet mellom morsomme mennesker. En yngre og mer moderne versjon av «Jakten på kjærligheten», sier programdirektør Andreas Bakka Hjertø til VG.