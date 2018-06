FORNUFTIG: – Vi har forhandlet frem en fornuftig ramme med Telenor som bidrar til å sikre finansieringen av norsk innhold, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2. Foto: Eivind Senneset / TV 2

TV 2 og Telenor enige om ny avtale

Publisert: 25.06.18 13:56

Etter flere uker med forhandlinger er TV 2 og Telenor nå i mål med en ny distribusjonsavtale.

Det skriver partene i en felles pressemelding.

Det var store summer som sto på spill for begge parter. Like før den gamle avtalen gikk ut 1. juni, skrev VG at TV 2 krever et sted mellom 216 millioner og 288 millioner mer i året enn kanalen får nå. Den gang svarte organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 slik:

– Vi kommenterer ikke summer. Men Telenor betaler desidert minst for innholdet fra TV 2 sammenlignet med de andre distributørene vi har avtale med og det er det ingen logikk i.

Willand ønsker ikke å kommentere overfor VG hvor mye Telenor nå i henhold til den nye avtalen betaler for TV 2s innhold.

– Vi har forhandlet frem en fornuftig ramme med Telenor som bidrar til å sikre finansieringen av norsk innhold, vi har etablert en samarbeidsmodell for hvordan innhold fra TV 2 Sumo kan distribueres gjennom Telenor – og den redaksjonelle kontrollen vil fortsatt ligge hos TV 2, sier Willand.

Den forrige avtalen utløp 1. juni. Og i tiden før den datoen var det stor oppmerksomhet rundt forhandlingene, hvor over en million Canal Digital-kunder risikerte å miste alle TV 2-kanalene dersom partene ikke kom til enighet.

Da endte det med at TV 2 og Telenor ga hverandre nødvendig tid for å oppnå enighet.

– Vi var på det tidspunktet enige om de vesentligste detaljene, men det er alltid bra å forhandle i ro. Partene har sittet i jevn dialog, sier Willand.

Sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Olav T. Sandnes sier at han er tilfreds med innholdet i avtalen og ser frem til et godt samarbeid med Telenor i årene fremover.

– TV 2 og Telenor har, som to norske samfunnsaktører, et særskilt ansvar for å sikre norsk innhold i en virkelighet der konkurransen fra globale aktører stadig blir hardere. Avtalen er et godt utgangspunkt for dette, sier han.

- Vi er glade for å ha fått på plass en avtale med TV 2 som gjør at kundene våre fortsatt får tilgang til deres innhold. Et godt samarbeid mellom distributører og kringkastere er viktig i årene fremover, og denne avtalen viser at begge parter ser verdien av dette. Nå ser vi frem til å jobbe videre med TV 2 for å bringe innholdet ut på en god måte, sier Ragnar Kårhus, administrerende direktør i Canal Digital.