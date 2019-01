DØMT: Louise Olsson var en av deltagerne i svenske «Farmen» Foto: Linus Hallsenius / TV4

Svensk «Farmen»-deltaker dømt for vold etter grøtangrep

Først ble Louise Olsson (31) kastet ut av «Farmen»-innspillingen. Torsdag ble hun dømt for trusler og lettere mishandling etter det voldsomme grøtangrepet på en annen kvinnelig deltaker.

Nå er Olsson i følge Expressen dømt til 60 dagsbøter 60 á 100 kroner. Hun må også betale 7000 kroner i oppreisning til den andre deltakeren, Kirsi Pärssinen som hun slo med en neve full av grøt.



Overfor svenske Aftonbladet gir Louise Olsson uttrykk for at hun mener at 7000 kroner i oppreisning er for mye.

– Jeg synes det er håpløst alt sammen og 7000 kroner er mye for det jeg anser som en liten fillesak, sier Olson som mener at det finnes verre forbrytelser rettsvesenet kan bruke tid på.

– Men nå får jeg bare bite i det sure eplet og betale, sier Louise Olsson.

Kirsi Pärssinen på sin side synes det er feil at Olsson bare ble dømt for lettere mishandling og hun synes straffen er for mild.

– Jeg hadde bedt om 20.000 kroner i oppreisning, sier hun til Aftonbladet.

Olsson innrømmet straffskyld, men har hele tiden forsvart seg med at hun følte seg mobbet og provosert. Episoden fant sted da deltagerne satt rundt matbordet og spiste grøt til frokost –og Pärssinen ville be bordbønn. Begeret rant over for Olsson etter flere konflikter mellom de to.