OPERASJON: TV-profilen Leif Einar Lothe forteller at han skal opereres på fredag. Foto: Helge Mikalsen

Lothepus: Jeg må opereres for å hindre utvikling av strupekreft

TV 2018-10-10T20:19:33Z

Leif Einar Lothe, bedre kjent som Lothepus, må fredag gjennomgå en operasjon for å hindre utvikling av strupekreft, skriver Dagbladet.

– Jeg vet ikke så mye ennå, men prognosene er i alle fall gode, sier Leif Einar Lothe (49) til avisen .

I intervjuet forteller han vært hos legen tidligere fordi han var så mye hes, men hadde da bare fått beskjed om å slutte å røyke og drikke. Men til slutt ble han sendt til en spesialist.

– Jeg merket jo at noe var galt, spesielt da jeg sto på scenen, sier Lothepus.

Det var da Leif Einar Lothe vant «Farmen kjendis» i 2017 at han for alvor ble kjent i de tusen hjem etter at han knuste Ida Gran-Jansen i finalen.

– Hos meg kommer det aldri noen tårer. Vi var alle veldig trøtte og utslitt. Utladet, på en måte. Derfor fikk jeg ikke den helt store reaksjonen, sa han til VG etter finalen.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å komme i kontakt med Leif Einar Lothe.