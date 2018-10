TV-FJES: Årets deltagere i «Farmen». Foto: TV 2

TV 2 røpet hvem som røk ut av «Farmen»

TV 2018-10-28T20:45:17Z

I en reklame for «Torpet» meldte TV-kanalen ved en feiltagelse hvem som senere på kvelden skulle ryke ut av gården.

Publisert: 28.10.18 21:45 Oppdatert: 28.10.18 22:27

På TV 2s Facebook-side strømmer det på med sinte kommentarer fra TV-seere, som føler seg snytt for spenningen.

Beklager

TV 2 bekrefter at det har skjedd en glipp.

– Det er riktig at det ble vist en promo i en reklamepause før tvekampen som ikke skulle vært vist, sier pressekontakt for «Farmen», Alex Iversen, til VG.

– Dette skyldes en feil. Vi beklager det, og skal gjennomgå rutiner i morgen for å undersøke hvor det gikk galt, sier Iversen.

– Forkastelig

Først kl 22.05 ble det klart at utfordrer Håkan Pettersson (54) var den som tapte tvekampen . Han reagerer på at TV 2 røpet utfallet for tidlig.

– Jeg synes det er helt forkastelig. De ødelegger jo sitt eget program. Det har med redelighet å gjøre. Vi måtte skrive under på en kontrakt der det står at vi får 50.000 i bøt om vi avslører programinnhold, og så avslører de selv slikt på denne måten. Det blir for dumt, sier Håkan Pettersson til VG.

Han hevder for øvrig at han tapte kampen med vilje .

(Artikkelen fortsetter under bildet)

« Kjære TV 2, kanskje ikke så lurt med reklame med (....) rundt bålet på torpet i Farmen-pausen. Blir ikke så spennende tvekamp om få minutter », skriver en seer.

« Helt håpløst av TV 2 igjen... Tar vekk all spenningen i tvekampen » skriver en annen og poster mange gråtefjes.

« Hurra for TV 2 som avslører hvem som vant tvekampen på Farmen i reklamepausen en time før sending. Snakk om tabbe. Skjerp dere TV 2! », lyder det fra en opprørt seer.

« Da blir det NRK og Orderud kl 21.40 i kveld, ettersom TV 2 klarte (igjen) å avsløre hvem som går ut i kveld! », tordner en annen.

«Torpet» er den parallelle «Farmen»-gården, som sendes på Sumo, og hvor alle deltagerne som ryker ut av «Farmen» får en ny sjanse. I den aktuelle reklamen fikk TV-seerne se Pettersson i samtale med en «Torpet»-beboer, tidligere 1Farmen»-deltager Lasse Bergseter (51) .

Først kl 22.10 i kveld vises utfallet av tvekampen på TV 2.

Oppdatert ? Denne kvinnen forlot «Torpet» frivillig

Tidligere flauser

Det er ikke første gang det har skjedd fadeser.

I 2012 kom TV 2 i skade for å avsløre vinneren , røpe utfall av TV-kamper og andre identifiseringer . Året etter var det deltagere som røpet hemmeligheter allerede før serien hadde premiere. I 2014 ble seerne mektig irritert da de mente «Farmen» selv røpet finaleutfallet altfor tidlig.